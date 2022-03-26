السبت 26-03-2022
الوكيل الاخباري

الأردن وعُمان يؤكدان استمرار العمل على توسعة التعاون

الضمان: مشروع أمر دفاع للنظر بآلية زيادة رواتب المتقاعدين

الأردن يبحث زيادة التعاون الاقتصادي مع قطر

اصابة مواطنة سقطت عن ظهر حصان

دورة تدريبية في الطفيلة حول الإدارة المنزلية

بريطانيا تفرض المزيد من العقوبات على الأفراد والشركات الروسية

الملكية لحماية الطبيعة تطفئ أضواء محمياتها احتفالا بساعة الأرض

الائتلاف الوطني يكرم أعضاءه الفائزين بانتخابات الادارة المحلية

الرئيس الأوكراني : العالم أصبح مهددا بنقص الغذاء بسبب الحرب الدائرة

بايدن يصف بوتين بالـ جزار

السبت، 26-03-2022 04:35 م

اليمن .. 16 اصابة بانهيار مبنى سكني في عدن -فيديو

FOxTKQ8XoAQ6tMI


الوكيل الإخباري-أفادت تقارير محلية في اليمن بسقوط قتلى وجرحى بينهم نساء وأطفال جراء انهيار جزئي لمبنى سكني بمحافظة عدن جنوب اليمن صباح اليوم السبت.

اضافة اعلان


وتحدثت التقارير عن إصابة 16 شخصا في حصيلة أولية لحادث انهيار "عمارة الرويشان" في مديرية خورمكسر بعدن.

 


يذكر أن العمارة المنكوبة تعرضت لقصف خلال الحرب، وتحولت إلى سكن أسر نازحة منذ العام 2015.

 

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
3202224134854135845423

بريطانيا تفرض المزيد من العقوبات على الأفراد والشركات الروسية

320222211728565309763

الرئيس الأوكراني : العالم أصبح مهددا بنقص الغذاء بسبب الحرب الدائرة

32022217133394553399

بايدن يصف بوتين بالـ جزار

b9ffd513-الرئيس-الروسي-فلاديمير-بوتين-أرشيفية

بوتين يمنح صفة "المحاربين القدامى" للمشاركين في العملية بأوكرانيا

191345Image1-775x445_d

بعد حادثة ريان .. وفاة طفل سقط ببئر بعمق 72 متراً في الامارات -تفاصيل

62249f1e4c59b766cf389243

بوتين يوقع قانون جديد يتعلق بالشركات الأجنبية في بلاده

أخبار متعلقة
6133ab5442360424954c6403

السعودية: هجوم حوثي استهدف محطة توزيع المنتجات البترولية التابعة لأرامكو بجدة

EDy-BxVXYAAW3kV

الأمم المتحدة للسكان يحذر من عواقب كارثية على النساء اليمنيات بسبب نقص التمويل

3947815_0

السودان.. وفاة ثلاثة نازحين في انهيار حفرة وسط دارفور

4

كييف : اشتعال النيران بمبنى سكني جراء القصف يودي بحياة شخصين-فيديو

622c9f7c423604553926924d

التحالف العربي باليمن يعلن تسجيل خسائر بشرية في صفوف الحوثيين

AlmahrahPost2022-03-12-384400

أمين عام الأمم المتحدة : أزمات اليمن وسوريا وليبيا "معقدة لكنها غير مستعصية"