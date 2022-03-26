اليمن .. 16 اصابة بانهيار مبنى سكني في عدن -فيديو

الوكيل الإخباري-أفادت تقارير محلية في اليمن بسقوط قتلى وجرحى بينهم نساء وأطفال جراء انهيار جزئي لمبنى سكني بمحافظة عدن جنوب اليمن صباح اليوم السبت.
وتحدثت التقارير عن إصابة 16 شخصا في حصيلة أولية لحادث انهيار "عمارة الرويشان" في مديرية خورمكسر بعدن.
يذكر أن العمارة المنكوبة تعرضت لقصف خلال الحرب، وتحولت إلى سكن أسر نازحة منذ العام 2015.
حصيلة أولية : انتشال 4 أشخاص ومصابين بعد انهيار مبنى سكني بمديرية #خور_مكسر في #عدن جنوبي #اليمن ولا تزال بعض الأسر تحت الأنقاض. #مبنى_عدن pic.twitter.com/4m8YuZ8A3v— اخبار #اليمن yemen (@yemen4news) March 26, 2022
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