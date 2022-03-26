اليمن .. 16 اصابة بانهيار مبنى سكني في عدن -فيديو

الوكيل الإخباري-أفادت تقارير محلية في اليمن بسقوط قتلى وجرحى بينهم نساء وأطفال جراء انهيار جزئي لمبنى سكني بمحافظة عدن جنوب اليمن صباح اليوم السبت.

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وتحدثت التقارير عن إصابة 16 شخصا في حصيلة أولية لحادث انهيار "عمارة الرويشان" في مديرية خورمكسر بعدن.



يذكر أن العمارة المنكوبة تعرضت لقصف خلال الحرب، وتحولت إلى سكن أسر نازحة منذ العام 2015.

روسيا اليوم

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