السبت 04-12-2021
الوكيل الاخباري

المومني لـ"الوكيل الاخباري": التعديل على فرز الأصوات بالانتخابات لم يقر رسمياً

ملف النحاس في ضانا يعود من جديد وإعلان نتائج الدراسات خلال أيام

تراجع عملة بتكوين اكثر من ٢٠٪

أول استجواب نيابي.. نائب يستجوب أمانة عمان - تفاصيل

حقيقة تأجيل أقساط القروض على الأفراد والشركات

وادي الأردن: الأمطار التي دخلت السدود خلال المنخفض الأخير "لا تُذكر "

5078 طن خضار وفواكه ترد السوق المركزي اليوم

خبير اقتصادي: الانكماش الاقتصادي وشيك وعلى الحكومة التحوط

بعد قرار الداخلية.. جمعية الفنادق توضح بشأن حفلات رأس السنة

بيت العمال: 84% من ذوي الإعاقة بلا عمل

السبت، 04-12-2021 11:27 ص

اليوم السبت آخر كسوف كلي للشمس لهذا العام.. سيتكرر في 2039

15e66952-e4cd-4c96-9cb2-b66f66c26d0f


الوكيل الاخباري - تشهد الكرة الأرضية، اليوم السبت، كسوفا كليا للشمس سيكون مشاهدا عبر القارة القطبية الجنوبية - أنتاركتيكا - في حين سيشاهد جزئياً في أقصى جنوب أميركا الجنوبية وجنوب إفريقيا وأستراليا ونيوزيلندا، ولن يكون مشاهدا في الوطن العربي وهو الكسوف الثاني والأخير سنة 2021.

اضافة اعلان


وكشفت الجمعية الفلكية بجدة في تقرير لها، أن كافة مراحل هذا الكسوف ستستمر 4 ساعات و7 دقائق ما بين الساعة (05:30 – 09:37 صباحا بتوقيت غرينتش)، ونظرا لأن هذا الكسوف يحدث بعيدا في القارة القطبية الجنوبية فإن عددا محدودا جداً من الناس يشمل العاملين في محطات البحوث العلمية في أنتاركتيكا وعلى متن السفن القطبية أو الطائرات سيتمكنون من مشاهدته.


ويحدث الكسوف عندما يعبر القمر بداية الشهر أمام الشمس، وعلى الرغم أن الشمس أكبر بـ 400 مرة من القمر، لكنها أيضًا تبعد حوالي 400 مرة وبالتالي يغطيها تمامًا ويسقط ظله على سطح الأرض.

 

وعادة ما يتحرك ظل القمر أثناء كسوف الشمس الكلي من الغرب إلى الشرق، ولكن بالنسبة لهذا الظل، فإنه سيتحرك في الاتجاه المعاكس لأنه يحدث بالقرب من القطب الجنوبي، حيث سينحني مسار الكسوف من محيط القارة القطبية الجنوبية إلى الجرف الجليدي.


وخلال هذا الكسوف سيكون القطر الظاهري للشمس 1.5% أكبر من المتوسط وسيكون القمر في أقرب مسافة من الأرض (الحضيض)، مما سيجعل حجمة الظاهري كبيرًا جدًا، ففي بداية ونهاية الخسوف، وعند الذروة العظمى سيكون بنسبة 5.6% عن المتوسط، لذلك سيغطي الشمس تماماً مما سيجعله كسوفًا كليًا.


وسيبدأ مسار ظل القمر في المحيط المتجمد الجنوبي على بعد حوالي 500 كيلومتر جنوب شرق جزر فوكلاند، وسيعبر القارة القطبية الجنوبية وينتهي فوق المحيط المتجمد الجنوبي وستمر الحافة الشرقية لمسار الكسوف على بعد 360 كيلومترا من جورجيا الجنوبية وستكون جزر (أوركني) الجنوبية اليابسة الوحيدة في مسار الكسوف الكلي قبل الوصول إلى القارة القطبية الجنوبية.


وسيُشاهد الكسوف في شكله الجزئي في جنوب إفريقيا والزاوية الجنوبية الشرقية لأستراليا وجزيرة تسمانيا بنسب متفاوتة في المناطق التي ستقع ضمن شبة ظل القمر وتشمل سانت هيلينا في المحيط الهادي بنسبة (52%)، وناميبيا ( 5%)، جنوب إفريقيا (11%)، وجورجيا الجنوبية وجزر ساندويتش الجنوبية في المحيط الاطلسي (97%)، جزر فوكلاند جنوب المحيط الأطلسي (28%)، والأرجنتين (20%)، وتشيلي (13%)، ونيوزيلندا (46%)، وأستراليا (43%).

وخلال الكسوف سيشاهد الراصدون للسماء ضمن مسار ظل القمر العديد من الظواهر الفريدة، مثل ظاهرة "خاتم الألماس" حيث يظهر ضوء الشمس ككتلة من طرف واحد للقمر متصل بحلقة من الضوء وهو عبارة عن الغلاف الجوي للشمس يسطع حول القمر.


ونظرا لأن سطح القمر ليس أملس تماما يمكن رؤية تأثير يسمى "خرزات بيلي" مباشرة قبل حدوث الكسوف الكلي بلحظات، وهو بسبب ضوء الشمس المندفع بين الجبال والأودية والتضاريس المختلفة على سطح القمر وهذه الخرزات من الضوء تتلألأ حول حافة القمر.

وأخيرا عند كسوف الشمس الكلي يمكن رؤية الغلاف الجوي للشمس المعروف باسم " الهالة "، عندها سوف تتكيف عين الراصد مع مستوى الضوء المنخفض الجديد، ومع تكيف العين فإن الهالة الشمسية تصبح مرئية، هذه الهالة تتكون من غاز في غاية السخونة ومشحون كهربائيا – البلازما – وتمتد ملايين الكيلومترات إلى الخارج نحو الفضاء.


ويعتبر كسوف الشمس الكلي يعتبر توقيت مثالي للقيام بعدة دراسات منها دراسة الهالة الشمسية كمصدر للتوهجات والجسيمات المشحونة التي تتدفق من الشمس، فالمعلومات قليلة عنها بسبب صعوبة رصدها في الأحوال العادية ولكن كسوف الشمس الكلي يمنح فرصة لمراقبتها.

 

يُذكر أن كسوف الشمس الكلي سيتكرر في القارة القطبية الجنوبية مرة أخرى في 15 ديسمبر 2039.

 

 

 

المصدر : العربية

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
برهم

الرئيس العراقي: مواجهة الارهاب من مهمة العراقيين

61ab3f8b4236041d8b0b535a

باريس .. فتح تحقيق جنائي بعد تسريب أسرار دفاعية حول مساعدة لمصر

f062a59e-00a8-4862-aeef-f061566bbae1

صور استخباراتية تظهر حشود روسيا العسكرية قرب أوكرانيا

70C235FA-21DD-41EE-8078-DD851F0E95F8-scaled

المغرب .. حظر جميع المهرجانات والأنشطة الثقافية لمنع انتشار كورونا

FFBTnuNXMAg6yFZ

ماكرون يعلق على استقالة قرداحي

سلمان 2

ماكرون يصل إلى السعودية

أخبار متعلقة
قمر

الأرض على موعد مع أطول خسوف جزئي للقمر