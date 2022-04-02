اليوم السبت أول أيام شهر رمضان في 14 دولة عربية

الوكيل الإخباري - أعلنت 14 دولة عربية، وفق بيانات رسمية، مساء أمس الجمعة أن اليوم السبت غرة شهر رمضان المبارك، وفقا لمسح أجرته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

اضافة اعلان



وأعلنت دار الإفتاء المصرية مساء أمس أن اليوم السبت هو أول أيام شهر رمضان.

وقال الديوان الملكي السعودي في بيان إن دائرة الأهلة في المحكمة العليا عقدت جلسة مساء أمس وقررت أن اليوم السبت هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام.



كما أعلنت لجنة تحري رؤية هلال شهر رمضان في الإمارات، برئاسة عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، أن اليوم السبت هو أول أيام شهر رمضان المبارك.



وقالت هيئة الرؤية الشرعية في الكويت إن اليوم السبت هو أول أيام رمضان.

وأعلنت لجنة تحرّي رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية القطرية أن اليوم السبت هو أول أيام شهر رمضان المبارك.



وأعلنت هيئة الرؤية الشرعية في مملكة البحرين أن اليوم السبت، هو أول أيام شهر رمضان المبارك.



وأعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، مساء أمس، أن اليوم السبت هو أول أيام شهر رمضان.



وأعلن مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان أن أول أيام شهر رمضان هو اليوم السبت.



وفي الخرطوم أعلن مجمع الفقه الإسلامي مساء أمس ثبوت رؤية هلال شهر رمضان بالسودان، وان اليوم السبت هو أول أيام الشهر الكريم.



كما أعلنت دار الإفتاء الليبية أن اليوم السبت أول أيام شهر رمضان.



وأعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد في اليمن، أن اليوم السبت هو أول أيام شهر رمضان المبارك.



وفي سوريا، أعلن المجلس العلمي الفقهي في وزارة الأوقاف أن اليوم السبت هو أول أيام شهر رمضان المبارك.



وأعلن مفتي الجمهورية التونسية، عثمان بطيخ، مساء أمس أن اليوم السبت، هو أول أيام شهر رمضان.



وأعلنت اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف بالجزائر، أن اليوم السبت، هو أول أيام الشهر الكريم في الجزائر بعد ثبوت رؤية هلال شهر رمضان.



من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في سلطنة عمان أمس عن عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المُبارك، وعليه يكون اليوم السبت المُتمم لشهر شعبان، وعليه سيكون غدا الأحد هو غرة شهر رمضان المُبارك.



وأعلن مفتي عام المملكة الشيخ عبد الكريم الخصاونة، خلال فعالية أقامتها دائرة الإفتاء العام مساء أمس الجمعة، أن يوم غد الأحد، الموافق الثالث من شهر أبريل هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

البيان