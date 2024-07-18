اليونان: اعلان حالة التأهب بسبب حرائق الغابات

الوكيل الاخباري- أعلنت وزارة الحماية المدنية اليونانية، حالة التأهب العام بسبب الحوادث المتعددة على مستوى البلاد والظروف الجوية السائدة مثل ارتفاع درجات الحرارة والرياح القوية.

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وذكرت صحيفة كاثميريني اليونانية، أن جميع خدمات الإطفاء في حالة تأهب قصوى.



وأشارت الصحيفة إلى أنه منذ بعد ظهر أمس الأربعاء، اندلع حريق غابات في منطقة أجيوس فلاسيس في بيلوبونيز متجها نحو إبيداوروس.



ويمثل الحريق المشتعل في غابة الصنوبر الكثيفة تحديا كبيرا، حيث أصدرت السلطات إنذارا طارئا وحثت سكان سوفيكو على توخي الحذر.



وأصيب ثلاثة من رجال الإطفاء بحروق طفيفة وتم نقلهم إلى المستشفى في كورينث وأغلقت السلطات حركة المرور على الطريق المؤدي إلى إبيداوروس.