الأربعاء 29-03-2023
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الأربعاء، 29-03-2023 10:43 ص

اليونان تجري الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية في أيار القادم

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الوكيل الإخباري - أعلن رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، في أثينا أمس الثلاثاء، أن اليونانيين سيتوجهون إلى صناديق الاقتراع يوم الأحد الموافق 21 من أيار/ مايو القادم، في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية.

وجاءت تصريحات ميتسوتاكيس قبيل انعقاد اجتماع لمجلس الوزراء، في خطاب أذاعه التلفزيون الحكومي.

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يشار إلى أن تغيير القانون الانتخابي يتسبب في جعل إجراء جولة ثانية من الانتخابات أمراً شبه حتمي.


وعلى المستوى الشخصي، مازال ميتسوتاكيس يحظى بدعم 39% من الناخبين كرئيس للوزراء، ليأتي متقدما على أليكسيس تسيبراس، رئيس حزب "سيريزا"، الذي يحظى بدعم 32% من الناخبين.

 

البيان


 




 

 


 

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