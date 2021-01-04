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الإثنين، 04-01-2021 01:43 م

يبقي معظم الوزراء في مناصبهم

اليونان تجري تعديلا وزاريا

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كيرياكوس ميتسوتاكيس


الوكيل الإخباري - أعلنت الحكومة اليونانية اليوم الاثنين عن إجراء تعديل وزاري هو الأول في عهد كيرياكوس ميتسوتاكيس منذ توليه مقاليد الحكم في يوليو 2019.

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ووفق مصادر يونانية ، فإن التعديل الجديد يبقي معظم الوزراء في مناصبهم في رسالة تؤكد على ثقة ميتسوتاكيس في فريقه الحكومي، وظهور وجوه جديدة في الحكومة من حزب الديمقراطية الجديدة الحاكم.
 
ومن المرتقب أن تؤدي الشخصيات الجديدة في التعديل الوزاري اليمين الدستورية غدا الثلاثاء.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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