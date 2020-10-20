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الثلاثاء، 20-10-2020 02:52 ص

اليونان ترفع حالة التأهب القصوى في البحر المتوسط

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الوكيل الاخباري - رفع الجيش اليوناني، أمس، حالة التأهب في البحر المتوسط، لمواجهة «أي استفزاز تركي»، فيما أشارت وسائل إعلام يونانية، إلى أن أثينا تستعد على المستويين الدبلوماسي والعسكري، لأزمة ممتدة في بحر إيجة وشرق البحر المتوسط، في حين تعقد غداً قمة مصرية يونانية قبرصية في نيقوسيا، لمناقشة سبل التعاون، والتنسيق بشأن تعزيز الأمن والاستقرار في شرق المتوسط، في ضوء الاستفزازات التركية.

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صحيفة «ايكاثميريني» اليونانية، أوضحت أن «قيادات عسكرية يونانية، عكفت على إعادة تشكيل استراتيجية البلاد، التي كانت تعتمد بشكل أساسي، حتى وقت قريب، على بحر إيجة وليس شرق المتوسط، وأن الخطط جارية لتقوية القوات المسلحة اليونانية وبنيتها التحتية».


وكانت أنقرة أعلنت مؤخراً، عن توسيع منطقة البحث والإنقاذ في بحر إيجة. ونشر وزير النقل والبنية التحتية التركي، عادل كارا إسماعيل أوغلو، السبت، خريطة تمتد فيها منطقة مسؤولية تركيا عن عمليات البحث والإنقاذ، إلى وسط بحر إيجة. 

 

المصدر - البيان 


 




 

 


 

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