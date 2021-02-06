السبت 06-02-2021
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السبت، 06-02-2021 03:42 م

وتفتح قنصليتها في بنغازي

اليونان تستأنف عمل سفارتها في طرابلس

يونان
السفارة اليونانية في طرابلس - أرشيفية


الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الخارجية اليونانية، اليوم السبت، في بيان، عن قرار أثينا استئناف عمل سفارتها في العاصمة الليبية طرابلس، وفتح قنصليتها العامة في بنغازي بشرق البلاد.

وأوضح البيان أنه "في ضوء أحداث الأمس، وخاصة انتخاب الرئيس المؤقت للمجلس الرئاسي، محمد المنفي، وأعضاء المجلس، ورئيس الوزراء الليبي، خلال منتدى الحوار السياسي الليبي، وتنفيذا لقرار وزير الخارجية نيكوس ديندياس، ستستأنف السفارة اليونانية عملها في طرابلس فورا. في الوقت نفسه، ستبدأ الإجراءات اللازمة لفتح القنصلية العامة لليونان في بنغازي".

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ويوم الجمعة، رحبت اليونان بتشكيل السلطة التنفيذية المؤقتة في ليبيا، التي ستعمل حتى إجراء انتخابات مقررة في 24 ديسمبر المقبل، معربة عن أملها أن يسهم ذلك بشكل حاسم في إحلال السلام والاستقرار في ليبيا.


يذكر أن محمد المنفي، الذي جرى انتخابه ليترأس المجلس الرئاسي الجديد بليبيا، كان سفيرا لحكومة الوفاق الوطني الليبية لدى أثينا، بموافقة رئيس المجلس الرئاسي آنذاك، فايز السراج، لكنه أعلن من قبل اليونان، أواخر العام 2019، شخصا غير مرغوب فيه واضطر لمغادرة البلاد بسبب توقيع طرابلس اتفاقا حول تحديد المناطق البحرية مع تركيا، وهو اتفاق تعتبره أثينا والقاهرة غير شرعي.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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