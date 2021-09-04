اليونان تسمح لمواطني 36 دولة بينها الأردن الدخول إليها

الوكيل الإخباري - أعلنت هيئة الطيران المدني اليونانية اليوم الجمعة، تمديد قرار السماح لمواطني 36 دولة من بينها الأردن بالدخول إليها حتى العاشر من أيلول الجاري، وفق وكالة بترا للأنباء.



ونقلت وكالة الأنباء اليونانية عن الهيئة قولها ، إن من بين الدول التي شملها القرار الأردن وقطر والسعودية والبحرين والإمارات ولبنان والولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا والصين واليابان.



ودعت الهيئة المسافرين القادمين إلى ملء نموذج تحديد موقع الركاب قبل السفر إلى اليونان لإظهار شهادة تثبت بأنهم أكملوا تلقي مطعوم كورونا قبل 14 يوماً على الأقل من موعد الوصول أو تقديم نتيجة اختبار سلبية للكشف عن الجائحة قبل 72 ساعة من الوصول أو شهادة تثبت التعافي من الجائحة صادرة بعد 30 يوماً من الإصابة.

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