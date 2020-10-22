الخميس 22-10-2020
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الخميس، 22-10-2020 01:58 م

اليونان تطلق عملية بناء جدار حديدي على الحدود مع تركيا

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الوكيل الاخباري- ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الخميس، أن اليونان انطلق ببناء جدار حديدي على الحدود مع تركيا، وذلك للحد من تدفق طالبي اللجوء والمهاجرين الذين يصلون إلى أراضيها.

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وأشار موقع "Usatodaynews" الأمريكي إلى أن السلطات اليونانية بدأت بتركيب جهازين إلكترونيين يصدران موجات صوتيّة قويّة، تتسبّب في إلحاق الضرر بحاسة السمع، في منطقة إيفروس الحدوديّة مع تركيا لمنع اللاجئين من العبور إلى أراضيها.


وكانت اليونان قد أعلنت عن مشروع إقامة حاجز حدودي بطول 26 كيلومترا في منطقة إيفروس بعدما تزايدت محاولات عبور المهاجرين في فبراير/شباط ومارس/آذار، إثر إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فتح الأبواب أمام توجه المهاجرين المتواجدين على الأراضي التركية إلى أوروبا.


وشهدت المنطقة صدامات استمرت أياما خلال محاولات عبور المهاجرين الحدود، وعمليات اعتراض لهم من جانب شرطة مكافحة الشغب اليونانيين.

 

المصدر: سبوتنيك

 

 


 




 

 


 

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