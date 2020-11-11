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الأربعاء، 11-11-2020 01:25 م

ذلك في إطار الزيارة الرسمية له

اليونان تمنح السيسي أعلى وأقدم وسام

سيسي
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي


الوكيل الإخباري - قلدت رئيس اليونان كاترينا ساكيلاروبولو، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعلى وأقدم وسام لدى اليونان.

وكان الرئيس المصري قد التقى الأربعاء بـ"كاترينا ساكيللاروبولو"، وذلك في إطار الزيارة الرسمية له إلى اليونان، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين.

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من جانبه، منحها الرئيس المصري وسام قلادة النيل العظمى.


واعتذرت رئيس اليونان كاترينا ساكيلاروبولو، للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بسبب عدم تقديم ما يليق به من استقبال حافل نظرا لتفشي فيروس كورونا.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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