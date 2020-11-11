اليونان تمنح السيسي أعلى وأقدم وسام

الوكيل الإخباري - قلدت رئيس اليونان كاترينا ساكيلاروبولو، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعلى وأقدم وسام لدى اليونان.



وكان الرئيس المصري قد التقى الأربعاء بـ"كاترينا ساكيللاروبولو"، وذلك في إطار الزيارة الرسمية له إلى اليونان، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين.



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من جانبه، منحها الرئيس المصري وسام قلادة النيل العظمى.



واعتذرت رئيس اليونان كاترينا ساكيلاروبولو، للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بسبب عدم تقديم ما يليق به من استقبال حافل نظرا لتفشي فيروس كورونا.

المصدر : روسيا اليوم

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