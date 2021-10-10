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الأحد، 10-10-2021 03:46 م

اليونان تنشر قوات إضافية عند حدود تركيا

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الوكيل الاخباري- أعلنت الحكومة اليونانية اليوم الأحد عن تعزيز التواجد الأمني عند حدود تركيا، بعد أن شهدت هذه المنطقة توترات متزايدة العام الماضي إذ حاول آلاف المهاجرين التسلل إلى أراضي اليونان.

وأعلن وزير حماية المواطنين اليوناني، تاكيس تيودوريكاكوس، خلال زيارة إلى منطقة كاستانيي في مقاطعة إفروس في أقصى شمال شرقي البلاد اليوم الأحد، أن أثينا ستنشر 250 عنصرا جديدا من حرس الحدود لدعم وحدات الشرطة المنتشرة هناك.

وشدد تيودوريكاكوس على أمن الحدود يعد من شروط أمن الدولة، مشيرا إلى أن اليونان تلتزم على نحو صارم بالقانون الأوروبي غير أنها مستعدة لـ"لتصدي لأي مغامرة وأي تهديد جديد".

وأشار الوزير إلى الاتفاقية العسكرية المبرمة مؤخرا بين اليونان وفرنسا، مبديا قناعته بأن أثينا ازدادت قوة بفضل هذا "التحالف الاستراتيجي".

وتفقد تيودوريكاكوس خلال الزيارة السياج الأمني بطول 37 كلم الذي أنشأته اليونان عند الحدود.

ويأتي ذلك على خلفية الخلافات المتبقية بين تركيا واليونان، وهما حليفتان ضمن الناتو، في شرق المتوسط وبحر إيجه.

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المصدر: روسيا اليوم

 

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