اليونان: حل الخلافات مع تركيا مهمة صعبة لكن ليست مستحيلة

الوكيل الاخباري- قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، يوم الأحد، إن بلاده لا يمكنها تجاهل خلافاتها مع تركيا حول النزاع على السيادة في البحر المتوسط، وقضايا أخرى، لكن الحل ”ليس مستحيلا وإن كان صعبا“.



والبلدان شريكان في حلف شمال الأطلسي، لكنهما على خلاف بشأن العديد من القضايا، ومن بينها مطالب السيادة المتداخلة بخصوص نطاق الجرف القاري لكل منهما في البحر المتوسط، وكذلك المجال الجوي وموارد الطاقة، وقبرص المنقسمة عرقيا.



وقال ديندياس في مقابلة مع صحيفة ”كاثيميريني“: ”لا يمكن أن نغض الطرف عن قضايا تتباين فيها طرقنا في التعامل معها“

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وكان خلاف علني قد دب، يوم الخميس، بين ديندياس ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو، خلال مؤتمر صحفي مشترك في أنقرة، بدأ بآمال في تحسين العلاقات، لكنه سرعان ما تحول إلى تبادل حاد للاتهامات بين الجانبين.

المصدر: إرم