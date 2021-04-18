الأحد 18-04-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

غزة: 23 وفاة و466 اصابة جديدة بفيروس كورونا

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى آل عصفور

'أسترازينيكا' تطور لقاحا لسلالة جنوب أفريقيا قد يكون جاهزا بنهاية العام‎

قرار هام مرتقب من مجلس الوزراء اليوم

ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية 6.3% في الربع الأول من 2021

تفاصيل وفيات واصابات كورونا بالاردن اليوم

وقف شراء المركبات إلا بموافقة رئيس الوزراء

إصابة عدد من الأشخاص إثر خروج قطار عن القضبان في مصر

جريمة بشعة في نهار رمضان مواطن يقتل ابنه بعدة طعنات

الحنيفات : اتفاق مع قطاع الدواجن على ضبط الاسعار

الأحد، 18-04-2021 03:40 م

اليونان: حل الخلافات مع تركيا مهمة صعبة لكن ليست مستحيلة

4444444-3


الوكيل الاخباري- قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، يوم الأحد، إن بلاده لا يمكنها تجاهل خلافاتها مع تركيا حول النزاع على السيادة في البحر المتوسط، وقضايا أخرى، لكن الحل ”ليس مستحيلا وإن كان صعبا“.

والبلدان شريكان في حلف شمال الأطلسي، لكنهما على خلاف بشأن العديد من القضايا، ومن بينها مطالب السيادة المتداخلة بخصوص نطاق الجرف القاري لكل منهما في البحر المتوسط، وكذلك المجال الجوي وموارد الطاقة، وقبرص المنقسمة عرقيا.

وقال ديندياس في مقابلة مع صحيفة ”كاثيميريني“: ”لا يمكن أن نغض الطرف عن قضايا تتباين فيها طرقنا في التعامل معها“

اضافة اعلان
 

وكان خلاف علني قد دب، يوم الخميس، بين ديندياس ونظيره التركي مولود جاويش أوغلو، خلال مؤتمر صحفي مشترك في أنقرة، بدأ بآمال في تحسين العلاقات، لكنه سرعان ما تحول إلى تبادل حاد للاتهامات بين الجانبين.

 

المصدر: إرم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
b

إصابة عدد من الأشخاص إثر خروج قطار عن القضبان في مصر

11-158

السفارة الأمريكية في تشاد تأمر موظفيها بالمغادرة

وزير مصر

نقل وزير الشباب المصري إلى المستشفى بعد تعرضه لحادث سير

9-9

سوريا تحدد الـ26 من آيار المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية

كوييييت

هزتان بقوة 2.7 و2.8 في الكويت تزامنا مع زلزال إيران

607bcea24c59b7702332af8d

إيران تكشف عن منظومة دفاع جوي بعيدة المدى

أخبار متعلقة
60775d6b4c59b725de5a2f93

الصين: الاتفاق النووي الإيراني يمر بمنعطف حرج

607587b44c59b7463d7d7d4d

تركيا تفرج عن الضباط المتقاعدين المعتقلين

خ

سوريا.. انفجار سيارة في ريف الحسكة

60742a864c59b7115d0a8f77

إثيوبيا تطرح اسئلة حول سد النهضة

1044141817_0_185_3072_1847_1000x541_80_0_0_c3f6e581d983e9b80c84e6c51babc0a9

لافروف: ندعو لمفاوضات دولية لمنع نشر الأسلحة في الفضاء

c340220d-1776-4903-bb68-f82926438dc5_16x9_1200x676

السودان تطالب باتفاق قانوني حول سد النهضة الإثيوبي