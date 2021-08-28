اليونان: غرق سفينة شحن بعد اصطدامها بجزر صخرية

الوكيل الاخباري- قال خفر السواحل اليوناني إن سفينة شحن "سي بيرد " غرقت اليوم السبت، بعدما اصطدمت بجزر يونانية في بحر إيجة، وجرى إنقاذ جميع أفراد طاقمها البالغ عددهم 16 شخصا.

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ونقلت وكالة الانباء اليونانية الرسمية، عن بيان لخفر السواحل، أن السفينة التي أبحرت من أوكرانيا وكانت متجهة إلى تونس أرسلت إشارة استغاثة بعدما اصطدمت بجزر صخرية جنوب غرب بحر إيجة.



وقال مسؤول بخفر السواحل، إن السفن المجاورة أنقذت جميع أفراد الطاقم البالغ عددهم 16، فيما لم تتضح أسباب الحادث حتى الان.



وأكد خفر السواحل أن ثلاث سفن لمكافحة التلوث، انطلقت إلى مكان الحادث للتحقق فيما إذا كان هناك أي تسرب من سفينة الشحن.

المصدر: بترا