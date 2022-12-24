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السبت، 24-12-2022 12:13 م

اليونيسف: الجفاف يفاقم معاناة الأطفال في القرن الإفريقي

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الوكيل الإخباري - حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، من ارتفاع عدد الأطفال الذين يعانون من ظروف الجفاف، بأكثر من الضعف خلال خمسة أشهر، في بعض دول القرن الإفريقي، وفقا للأرقام الصادرة عن الأمم المتحدة.

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وقالت المنظمة في بيان، إن نحو 20.2 مليون طفل حاليا في إثيوبيا وكينيا والصومال يواجهون خطر الجوع الشديد والعطش والأمراض، مقارنة بـ10 ملايين في حزيران، مشيرة إلى أن تغير المناخ والنزاعات والتضخم العالمي ونقص الحبوب تعصف بالمنطقة.


وحذرت اليونيسف من أنه في ظل تعرض الأسر لضغوط متزايدة، يواجه الأطفال مجموعة مخاطر بما فيها عمالة الأطفال وزواجهم.


وقالت نائب المدير الإقليمي للمنظمة الأممية في شرق وجنوب أفريقيا، لييك فان دي وييل، في بيان، "نحن بحاجة إلى جهد عالمي لحشد الموارد بشكل عاجل لتقليص الضرر المدمر الذي لا يمكن إصلاحه للأطفال في القرن الإفريقي"، موضحة أن نحو 2.7 مليون طفل توقفوا عن الذهاب إلى المدارس بسبب الجفاف، و نحو 4 ملايين طفل آخرين يواجهون نفس المصير بمرور الزمن.


وتشير تقديرات المنظمة إلى أن نحو مليوني طفل في مختلف أنحاء إثيوبيا وكينيا والصومال يحتاجون حاليا إلى العلاج العاجل من سوء التغذية الحاد، والذي يعد من أصعب أنواع الجوع.

 

بترا

 




 

 


 

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