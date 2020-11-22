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الأحد، 22-11-2020 12:24 م

اليونيسف: 348 ألف طفل ليبي بحاجة إلى مساعدات إنسانية

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الوكيل الاخباري- قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، إن أكثر من 348 ألف طفل من أصل 1.2 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية في ليبيا.

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وذكرت "بوابة أفريقيا الأخبارية"، صباح اليوم الأحد، أن هذا العدد الكبير يعود إلى تأثير النزاع المسلح الذي طال أمده والأزمات السياسية والاقتصادية ووباء كورونا، وأن منظمة اليونيسف في حاجة إلى 49.1 مليون دولار لتنفيذ تدخلات إغاثية طارئة في ليبيا خلال عام 2021.

وأصدرت المنظمة الأممية اليونيسف بيانا يوم الجمعة الماضي، بمناسبة اليوم العالمي للطفل، بشأن مراجعة خطة عملها واحتياجاتها الإنسانية في عام 2021، مؤكدة أنها ستعمل مع المسؤولين الحكوميين ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص على تنفيذ برنامجها الإنساني واستراتيجية التنمية وبناء السلام في ليبيا.

 


وتشمل الاحتياجات الرئيسية المرتبطة بتفشي فيروس كورونا التدخلات ذات الأولوية لعام 2021، بالإضافة إلى الصحة والمياه والصرف الصحي والنظافة والتعليم وحماية الطفل.






المصدر: سبوتينك 



 




 

 


 

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