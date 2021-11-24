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الأربعاء، 24-11-2021 04:31 م

اليونيفيل تنفي اي علاقة لها بانفجار مرفأ بيروت

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الوكيل الإخباري-نفت قيادة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان" اليونيفيل" اي علاقة لها فيما يتعلق بالانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في الرابع من آب العام الماضي.

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وقال الناطق الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي في بيان اليوم الاربعاء، ردا على تقارير اعلامية اشارت إلى تغاضي اليونيفيل عن دخول المواد المتفجرة التي تسببت بالانفجار" إن دورها يتمثل في مناداة السفن التي تقترب من لبنان وإحالة أي سفن مشبوهة إلى السلطات اللبنانية وهي الجهة المسؤولة عن تفتيشها بشكل مستقل ولا تستطيع الصعود على متن أي منها وإجراء تفتيش مادي لها في المياه الإقليمية اللبنانية ما لم تطلب السلطات اللبنانية ذلك على وجه التحديد".


ودعت جميع الأطراف المعنية إلى التوقف عن التكهنات التي لا أساس لها من الصحة والمضللة حول هذه المسألة الخطيرة والمأسوية".

 

بترا

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