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الأربعاء، 25-08-2021 01:28 ص

امرأة تتولى منصب حاكم ولاية نيويورك لأول مرة في التاريخ

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الوكيل الإخباري - أدت السياسية الأمريكية، كاثي هوكول، الثلاثاء، اليمين الدستورية لتصبح أول امرأة تتولى منصب حاكم ولاية نيويورك.

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وتعهدت هوكول خلال مراسم التنصيب بتغيير المناخ السياسي في الولاية والعمل على إعادة ثقة أبناء نيويورك في حكومتهم.


وبذلك تصبح هوكول، وهي من الديمقراطيين وولدت في مدينة بافالو وبلغت 63 عاما هذا الأسبوع، الحاكمة السابعة والخمسين للولاية الأمريكية.


وظلت هوكول على مدى 14 عاماً عضواً في مجلس بلدية هامبورغ، وهي بلدة يبلغ عدد سكانها حوالي 55 ألفاً وتقع بالقرب من مسقط رأسها في بافالو التي تقطعها السيارة في أكثر من ست ساعات من مدينة نيويورك.


وقالت جوان كيسنر، وهي ديمقراطية عملت إلى جانب هوكول في مجلس المدينة خلال الفترة من 1997 وحتى 2007 "نشأت في مدينة هامبورغ، ونحن في غاية الفخر الآن بعد أن أصبحت أول امرأة تشغل منصب حاكم ولاية نيويورك".


وبعد الخبرة التي اكتسبتها هوكول في هامبورغ، عينها حاكم نيويورك آنذاك إليوت سبيتزر كبيرة لموظفي مقاطعة إيري. واستقال سبيتزر من منصب حاكم الولاية في عام 2008.


وفي العام 2011، فازت هوكول في انتخابات خاصة بدائرة في الكونجرس لم يفز بها أي ديمقراطي منذ 40 عاماً.

 

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