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الأحد، 29-11-2020 02:56 ص

امريكا تكشف سبب عودة حاملة الطائرات للخليج

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الوكيل الاخباري - أمرت واشنطن حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس نيميتز" مع مجموعتها من السفن الحربية بالعودة إلى منطقة الخليج، لكن ناطقة باسم البحرية الأميركية نفت امس السبت، أن تكون هذه العودة مرتبطة بأي "تهديدات" بعد اغتيال عالم نووي إيراني. 

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وأفادت الناطقة باسم الأسطول الأميركي الخامس، ريبيكا ريباريتش، بأن عودة مجموعة السفن الحربية، الأربعاء، بقيادة حاملة الطائرات "يو إس إس نيميتز"، التي تعمل بنظام دفع بالطاقة النووية ليس مرتبطا بأي "تهديدات محددة".


وقالت في بيان: "لم تكن هناك تهديدات محددة أدت إلى عودة مجموعة حاملة الطائرات نيميتز الهجومية".


وأضافت ريباريتش أن "عودة نيميتز تتركز حول قدرة سنتكوم على البقاء في وضع الاستعداد والجاهزية للحفاظ على الاستقرار والأمن الإقليميين".

 

المصدر - سكاي نيوز 


 




 

 


 

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