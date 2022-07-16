اميركا تمدد تأشيرات الزيارة للسعوديين إلى 10 سنوات

الوكيل الاخباري - أعلنت بعثة الولايات المتحدة الأميركية لدى السعودية، عن تمديد مدة صلاحية تأشيرات الزيارة (بي 1 و بي 2) للمواطنين السعوديين من خمس سنوات إلى عشر سنوات، اعتباراً من بداية آب المقبل.



وبحسب وكالة الانباء السعودية، أوضحت البعثة في بيان صحفي، اليوم السبت، أن قرار تمديد مدة صلاحية التأشيرة صدر بناءً على جهود سابقة لتسهيل السفر لأغراض السياحة والتجارة، ومكملاً لبرنامج الإعفاء من المقابلة الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق من هذا العام.

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