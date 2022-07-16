السبت 16-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

دولة تسجل إصابتين جديدتين بجدري القردة

أمسية أدبية أردنية تونسية يحتضنها بيت عرار في إربد

روسيا تفرض عقوبات على 384 نائبا يابانيا

الخصاونة ينعى وزير العمل الأسبق الدكتور عبدالحافظ الشخانبة

انطلاق فعاليات معسكر التماسك الاجتماعي في جرش

ولي العهد عن قمة جدّة : جهود حثيثة ترمي إلى تحقيق الازدهار

انطلاق فعاليات مهرجان شعلة اليرموك الثقافي بإربد

اميركا تمدد تأشيرات الزيارة للسعوديين إلى 10 سنوات

الوزير الاسبق عبدالحافظ الشخانبة في ذمة الله

تواصل فعاليات صيف الأردن في الطفيلة

السبت، 16-07-2022 05:42 م

اميركا تمدد تأشيرات الزيارة للسعوديين إلى 10 سنوات

72022161087770681071


الوكيل الاخباري - أعلنت بعثة الولايات المتحدة الأميركية لدى السعودية، عن تمديد مدة صلاحية تأشيرات الزيارة (بي 1 و بي 2) للمواطنين السعوديين من خمس سنوات إلى عشر سنوات، اعتباراً من بداية آب المقبل.

وبحسب وكالة الانباء السعودية، أوضحت البعثة في بيان صحفي، اليوم السبت، أن قرار تمديد مدة صلاحية التأشيرة صدر بناءً على جهود سابقة لتسهيل السفر لأغراض السياحة والتجارة، ومكملاً لبرنامج الإعفاء من المقابلة الذي تم الإعلان عنه في وقت سابق من هذا العام.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

دولة تسجل إصابتين جديدتين بجدري القردة

7202215181912163629191

روسيا تفرض عقوبات على 384 نائبا يابانيا

ffff

اختتام قمة جدة بمشاركة الملك وبايدن و8 قادة عرب

1-128

هل انتهت الأزمة الصامتة بين تونس والجزائر؟‎‎

145-172554--_162d2bc62052bc_700x400

بن زايد: الإمارات حريصة على تعزيز السلام والاستقرار العالمي

293353922_426240502883248_7133701076517240137_n

الكاظمي يدعو اإبعاد الأسلحة النووية من المنطقة

أخبار متعلقة
5666

الولايات المتحدة لا تتوقع من السعودية زيادة إنتاج النفط فورا