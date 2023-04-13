الجمعة 14-04-2023
الوكيل الاخباري

الإحتلال يغلق المجال الجوي لمسافة 6 كم في الشمال والجنوب

السعودية: ضبط ملايين الحبوب المخدرة في شحنة بطاطا

عرض عسكري لكتيبة جنين في يوم القدس العالمي

الاحتلال يعتقل 3 مرابطات وشابين في القدس

حميدتي يبحث مع 3 مبعوثين دوليين التطورات في السودان

البنتاغون : تسريب الوثائق السرية "عمل إجرامي متعمد"

وزارة التنمية: يسمح للجمعيات الخيرية باستقطاب تمويل خارجي بموافقة مجلس الوزراء

قطر: أسباب تعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية لا تزال قائمة

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على مجموعة "فاغنر" الروسية

وظائف شاغرة ومدعوون لمقابلات شخصية

الخميس، 13-04-2023 10:20 م

اميركا ... توقيف مشتبه به في تسريب الوثائق السرّية

main_image6438551e0bd2c


الوكيل الاخباري - أفادت وسائل إعلام أميركية الخميس أنّ مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" أوقف مشتبهاً به في قضية الوثائق السرّية التي تمّ تسريبها والتي يُعتقد أنّ عنصراً في الحرس الوطني يقف خلفها.

وقالت شبكة "إيه بي سي نيوز" إنّ الشرطة الفدرالية أوقفت عنصراً في الحرس الوطني الجوّي في ولاية ماساتشوستس، في حين بثّت شبكة "سي إن إن" مشاهد من نورث دايتون أظهرت عناصر من قوات الأمن تقتاد رجلاً يرتدي سروالاً قصيراً ويداه خلف ظهره ويضعونه في سيارة لا تحمل أي علامات.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
4202312151934586706136

السعودية: ضبط ملايين الحبوب المخدرة في شحنة بطاطا

w

حميدتي يبحث مع 3 مبعوثين دوليين التطورات في السودان

e

البنتاغون : تسريب الوثائق السرية "عمل إجرامي متعمد"

q

قطر: أسباب تعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية لا تزال قائمة

w

الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على مجموعة "فاغنر" الروسية

420231112288794475436

ولي العهد السعودي يطلق أربع مناطق اقتصادية خاصة أمام المستثمرين

أخبار متعلقة
55

إطلاق صواريخ من داخل سوريا تجاه الجولان المحتل