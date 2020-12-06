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الأحد، 06-12-2020 04:09 م

من أجل إخماد نيران التمرد الانفصالي

انتخابات إقليمية لأول مرة في الكاميرون

كاميرون
التصويت في مكاتب الاقتراع بالكاميرون


الوكيل الإخباري - يدلي الكاميرونيون اليوم الأحد بأصواتهم في أول انتخابات إقليمية ينظمها هذا البلد بغرض منح المزيد من الاستقلالية للأقاليم، وفق السلطات، فيما يراها معارضون أداة لتشديد السيطرة عليها.

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وتأتي هذه الانتخابات كمسعى من الرئيس بول بيا من أجل إنهاء التمرد الانفصالي الخطير في غرب البلاد، الذي يدوم منذ 4 سنوات، بتقليص دور السلطة المركزية في حكم الأقاليم واستبدالها بما يشبه الحكم الذاتي.

 

غير أن الانفصاليين المسلحين يرفضون الانتخابات ويعتبرونها خدعة لا تفي بمطالبهم، فضلا عن تهديدهم باعتقال كل من يتجرأ على المشاركة في التصويت في منطقة نفوذهم في الجهة الغربية الانفصالية من البلاد التي تتحدث اللغة الإنجليزية وليس الفرنسية.

تجدر الإشارة إلى أن الصراع بين السلطة المركزية والانفصاليين أدى، منذ اندلاعه سنة 2016، إلى مصرع  أكثر من 3 آلاف شخص ونزوح 500 ألف آخرين من مناطق سكنهم.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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