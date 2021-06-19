السبت 19-06-2021
الوكيل الاخباري

انتخابات إيران.. نتائج أولية ترجح فوز إبراهيم رئيسي بالرئاسة

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السبت، 19-06-2021 08:19 ص

انتخابات إيران.. نتائج أولية ترجح فوز إبراهيم رئيسي بالرئاسة

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من المصدر


الوكيل الإخباري - رجحت وسائل إعلام إيرانية، السبت، أن رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي فاز بالانتخابات الرئاسية بعد تخطيه 50 بالمئة من النصاب القانوني المطلوب، في نتائج أولية غير رسمية.

وأشارت إلى أن محسن رضائي اعترف بخسارته هنأ رئيسي على فوزه بمقعد الرئاسة.

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والسبت، أغلقت مراكز الاقتراع للدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية الإيرانية بعد زهاء 19 ساعة من التصويت، وفق وكالة الأنباء المحلية الحكومية "إرنا".


ونقلت الوكالة عن متحدث باسم لجنة الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية، أن أبواب المراكز أقفلت عند الساعة الثانية فجرا (21:30 بتوقيت غرينتش الجمعة)، بعد تمديد مهلة التصويت ساعتين، على أن يُسمح للموجودين داخل المراكز عند الإقفال بالإدلاء بأصواتهم.


ودعا كبار المسؤولين إلى مشاركة كبيرة في انتخابات يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها استفتاء على طريقة تعاملهم مع الضغوط الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة بما في ذلك ارتفاع الأسعار والبطالة وانهيار قيمة العملة.


ونقلت وسائل إعلام رسمية عن رئيسي، وهو المرشح الأوفر حظا، قوله بعد الإدلاء بصوته: "أحث كل فرد أيا كانت وجهة نظره السياسية على التصويت".


وأضاف: "تظلمات شعبنا من بواطن الضعف حقيقية، لكن إذا كان هذا هو سبب عدم المشاركة، فهذا خطأ".


وفي حين أظهر التلفزيون الحكومي طوابير طويلة في مراكز الاقتراع في عدة مدن، نقلت وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء عن مراسلها قوله إن 22 مليونا أو 37 في المئة من الناخبين أدلوا بأصواتهم بحلول الساعة 7:30 مساء (1500 بتوقيت غرينتش). وقالت وزارة الداخلية الإيرانية إنها لا تستطيع تأكيد نسبة الإقبال.


وقال التلفزيون الرسمي إن التصويت انتهى رسميا في الساعة 19:30بتوقيت غرينتش.

 

ومن جهتها أشارت وزارة الداخلية الإيرانية إلى أنها مددت التصويت ساعتين في بعض مراكز الاقتراع في جميع أنحاء البلاد للسماح للمتأخرين بالإدلاء بأصواتهم.

 

المصدر : سكاي نيوز 

 

 

 




 

 


 

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