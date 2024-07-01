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الإثنين، 01-07-2024 08:27 ص

انتخابات الجزائر الرئاسية.. 31 مرشحا بانتظار البت بملفاتهم

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الوكيل الإخباري- أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر أن عدد المرشحين لانتخابات الرئاسة المقررة في سبتمبر المقبل بلغ حتى الأحد 30 يونيو، 31 مرشحًا ومرشحة.

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وقال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي إن "تاريخ 18 يوليو المقبل سيكون الموعد النهائي أمام الراغبين في الترشح لهذه الاستحقاقات، ليفسح بعدها المجال لدراسة ملفات الترشح لغاية 27 يوليو".


وأكد شرفي أنه "في 27 يوليو، سيتم الإعلان عن القائمة النهائية للأسماء التي قُبلت ملفات ترشحها للانتخابات الرئاسية، قبل أن يتم رفع قائمة المترشحين المقبولين إلى المحكمة الدستورية للبت فيها بصفة نهائية".


كما أنه من المنتظر خلال الأيام المقبلة أن يعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ترشحه لولاية رئاسية ثانية.


وكان تبون قد قرر في 21 مارس الماضي إجراء انتخابات رئاسية مسبقة، وقد حدد تاريخها في 7 سبتمبر 2024.

RT

 




 

 


 

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