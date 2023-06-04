انتخابات الكويت.. ضبط إحضار بحق 4 مرشحين بتهمة شراء الأصوات

الوكيل الإخباري - قبيل يومين على توجه الكويتيين إلى صناديق الاقتراع، أفادت وسائل إعلام محلية اليوم الأحد بأن السلطات "أصدرت ضبط إحضار بحق 4 مرشحين بتهمة شراء الأصوات الانتخابية".



وقالت صحيفة "القبس" إنه جرى في القضية عينها "ضبط 4 مواطنين بتهمة الوساطة والسمسرة لمصلحة مرشحين، إضافة إلى 8 ناخبين ممن باعوا أصواتهم"، مشيرة إلى أن "النيابة العامة تجري تحقيقات ماراثونية منذ فجر الجمعة".

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وأكد المصدر أنه سيتم صدور أوامر بضبط وإحضار بحق كل من ثبت بيع صوته للمرشحين، ولا تزال التحقيقات مستمرة.



وتستعد الكويت لإجراء انتخابات جديدة لاختيار أعضاء مجلس الأمة، في 6 يونيو الجاري، وهي الثالثة من نوعها خلال عامين ونصف العام فقط، منذ تقلد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، منصب أمير البلاد، أواخر سبتمبر 2020.

RT