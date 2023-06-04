الأحد 04-06-2023
الوكيل الاخباري

قرار بتعديل ساعات الدوام في البلقاء التطبيقية

أفعى سامة تلدغ طالب داخل مدرسة في إربد وحالته حرجة

استخدام بصمة العين في الخدمات الحكومية وخدمات القطاع الخاص خلال أسابيع

خبير أمن سيبراني أردني يحذر حاملي "الأيفون"

بدء بيع وثائق عطاء استقطاب مطور لمشروع المدينة الاقتصادية بين الأردن والعراق

93 مليون دولار صادرات إربد لشهر أيار الماضي

تفاصيل جديدة عن عملية الشرطي المصري

تحديد موعد صرف بدل دعم المحروقات لوسائط النقل العاملة داخل حدود أمانة عمّان

مناشدة بالبحث عن شاب مفقود في الكرك

سقوط شاب عن لوح خشبي من أعلى الطابق الرابع في عمّان

الأحد، 04-06-2023 11:20 ص

انتخابات الكويت.. ضبط إحضار بحق 4 مرشحين بتهمة شراء الأصوات

647c457d4c59b71e1a260250


الوكيل الإخباري - قبيل يومين على توجه الكويتيين إلى صناديق الاقتراع، أفادت وسائل إعلام محلية اليوم الأحد بأن السلطات "أصدرت ضبط إحضار بحق 4 مرشحين بتهمة شراء الأصوات الانتخابية".

وقالت صحيفة "القبس" إنه جرى في القضية عينها "ضبط 4 مواطنين بتهمة الوساطة والسمسرة لمصلحة مرشحين، إضافة إلى 8 ناخبين ممن باعوا أصواتهم"، مشيرة إلى أن "النيابة العامة تجري تحقيقات ماراثونية منذ فجر الجمعة".

اضافة اعلان


وأكد المصدر أنه سيتم صدور أوامر بضبط وإحضار بحق كل من ثبت بيع صوته للمرشحين، ولا تزال التحقيقات مستمرة.


وتستعد الكويت لإجراء انتخابات جديدة لاختيار أعضاء مجلس الأمة، في 6 يونيو الجاري، وهي الثالثة من نوعها خلال عامين ونصف العام فقط، منذ تقلد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، منصب أمير البلاد، أواخر سبتمبر 2020.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
647c48af42360463620b484d

زلزال بقوة 4.7 درجة يضرب كرمانشاه بغرب إيران

647c40c14236046c194b7eeb

السودان.. تواصل الاشتباكات في الخرطوم والسفارة الأمريكية تصدر بيانا

5

تفاصيل جديدة عن عملية الشرطي المصري

647c408e4c59b711f8431158

مصرع طفلين في حريق اندلع في الحميدية بدمشق

647c3d3842360410997025d9

العراق: ندعم مسار تحقيق السلم الأهلي في سوريا وكل المفاوضات المتعلقة بشأنه

image - 2023-06-04T103459.551

حرائق كندا تتمدد وإجلاء 11 ألف شخص

أخبار متعلقة
646f10754c59b77a38243e6e

مصر تسلم الكويت متهما في قضية فساد كبرى

image - 2023-05-07T095356.067

تركيا: 33 ألف هزة ارتدادية أعقبت الزلزال المدمر

64572c334c59b72ba8173d69

المدفعية الروسية تدمر مستودع أسلحة للواء أوكراني

image - 2023-05-07T091529.717

انفجارات تهز شبه جزيرة القرم

image - 2023-05-07T091005.302

إعلان حالة الطوارئ في مقاطعة كندية بسبب حرائق الغابات

6454eec94c59b75f5a2b853a

"كلاشينكوف" تبدأ في تزويد الجيش الروسي بأطقم جديدة من البزات العسكرية