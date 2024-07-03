انتخابات رئاسة إيران.. خامنئي يعلق على نسبة المشاركة

الوكيل الإخباري- قال مرشد إيران علي خامنئي، الأربعاء، إن نسبة المشاركة في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة كانت "أقل من المتوقع"، وفقاً لما نقلته وكالة تسنيم شبه الرسمية.



وأعلنت وزارة الداخلية الإيرانية أن نسبة المشاركة في الانتخابات كانت نحو 40 بالمئة، وهي أدنى نسبة مسجلة منذ ثورة عام 1979.



وستشهد الجولة الثانية منافسة متقاربة بين النائب مسعود بزشكيان، الذي كان المرشح الوحيد المعتدل بين المنافسين في الجولة الأولى، وبين العضو السابق في الحرس الثوري الإيراني سعيد جليلي.



وتجري الانتخابات لاختيار رئيس جديد بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر في مايو الماضي.



وأضاف خامنئي أن نسبة المشاركة الأقل من المتوقع جاءت بسبب "عدة عوامل"، وقال "من الخطأ تماماً الاعتقاد بأن أولئك الذين لم يصوتوا في الجولة الأولى هم ضد النظام".

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سكاي نيوز عربية