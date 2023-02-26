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الأحد، 26-02-2023 09:53 ص

انتخابات نيجيريا.. يومان لتصويت متعثر ونتائج "مؤجلة"

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الوكيل الإخباري - بدأت نيجيريا انتخاباتها الرئاسية أمس السبت، وتستمر اليوم الأحد في اقتراع متعثر، تأخر انطلاقه، وأغلقت بعض الصناديق قبل أوانها.

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ووسط حالة من عدم اليقين، يسري تخوف كبير من حدوث أعمال عنف، وسط تأجيل إعلان النتائج النهائية، المتوقع خلال خمسة أيام قادمة.


لكن بعض النتائج قد تعلن اليوم الأحد، ببعض الولايات التي بدأت التصويت مبكرا أمس السبت، فيما ستنتظر بقية نتائج الولايات والعاصمة أبوجا خمسة أيام من التصويت للإعلان عنها.


وشاب تصويت أمس السبت تأخيرات طويلة في مراكز الاقتراع، فضلا عن تقارير متفرقة عن اختطاف صناديق التصويت، وهجمات من قبل مسلحين.


وحاول رئيس لجنة الانتخابات محمود يعقوبو تدارك التأخير بإعلان أن كل من كان في طابور التصويت بحلول الساعة 14:30 بالتوقيت المحلي (13:30 بتوقيت غرينتش) سيسمح له بالإدلاء بصوته، على الرغم من أنه كان من المفترض رسميًا إغلاق مراكز الاقتراع بحلول ذلك الوقت.


وأثارت بعض الأطراف مخاوف بشأن مزاعم حدوث مخالفات قد تؤدي إلى نتائج متنازع عليها، وهو ما ينذر بحدوث عنف يخشاه أكبر بلد أفريقي من حيث عدد السكان.

 

ويحق لـ87 مليون نسمة التصويت في هذه الانتخابات، من أصل 200 مليون نسمة، هم عدد سكان نيجيريا، بولاياتها الستة والثلاثين.

 

العين الإخبارية

 




 

 


 

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