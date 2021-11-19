انتخاب العراق بعضوية اليونسكو للحفاظ على الممتلكات الثقافية

الوكيل الإخباري - أنتخب العراق عضواً في المجلس الحكومي الدولي لليونسكو والمتعلق بإعادة الممتلكات الثقافية إلى بلادها الأصلية.

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وقال عضو الوفد العراقي ياسين العيثاوي وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالعراق، لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) ببغداد، اليوم الجمعة، أنه جرى خلال أعمال مؤتمر اليونسكو العامّ بدورته الواحدة والأربعين المنعقد في باريس، انتخاب العراق بعضوية المجلس الحكومي الدولي لتعزيز إعادة الممتلكات الثقافية إلى بلادها الأصلية، أو ردها في حالة الاستيلاء غير المشروع (ICPRCP).



وأضاف، أن العراق الذي شارك بوفد يرأسه وزير الثقافة والسياحة حسن ناظم تمكن من الفوز وكسب ثقة المجتمع الدولي والاعتراف بمكانته ودوره الحضاري الريادي، مؤكداً أن مدة العضوية تمتد من (2021-2025).



وأشار إلى أن العراق بحصوله على العضوية في اليونسكو سيتمكن من إعادة الممتلكات الثقافية التي سرقت منه خلال الغزو والاحتلال الأميركي للعراق مطلع 2003.

بترا