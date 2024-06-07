الجمعة 07-06-2024
الوكيل الاخباري
 

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الجمعة، 07-06-2024 10:17 ص

انتخاب سياسي من الكاميرون رئيسا للدورة 79 للجمعية العامة

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الوكيل الاخباري- انتخبت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الليلة الماضية، رئيس وزراء الكاميرون السابق، فيليمون يانغ ليكون رئيسا لدورتها التاسعة والسبعين التي تبدأ في العاشر من أيلول المقبل.

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ويخلف يانغ، رئيس الدورة الحالية للجمعية العامة دنيس فرانسيس من (ترينيداد وتوباغو) التي تنتهي في أيلول.


وحذر يانغ، بعد اختياره من القوى القوية التي تهدد تماسك البشرية، داعيا إلى الحوار والعمل المشتركة لحل المشاكل المشتركة.


وقال "إن عصرنا يتسم للأسف بالتفاوتات الصارخة، والأنانية، والتنافس على السلطة والمصالح المتنوعة إلى جانب قوى طاردة قوية تهدد تماسك البشرية وتضامنها" مضيفا أن "التوترات الجيوسياسية والجيواستراتيجية تستمر في تأجيج انعدام الثقة بين الدول".

 




 

 


 

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