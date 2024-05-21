انتخاب موحدي كرماني رئيسا لمجلس خبراء القيادة في إيران

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الثلاثاء، بانتخاب محمد علي موحدي كرماني رئيساً لمجلس خبراء القيادة في البلاد بأغلبية 55 صوتاً.

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وقالت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" إن موحدي كرماني، 93 عاماً، سيتولى رئاسة المجلس لمدة عامين، وفقاً للنظام الداخلي للمجلس.



وجاء انتخاب موحدي كرماني في افتتاح جلسة لمجلس خبراء القيادة بحضور الرئيس المؤقت للبلاد محمد مخبر بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر بشمال غربي البلاد.



وكان رئيسي نائباً لرئيس مجلس خبراء القيادة في دورته الأخيرة.



وذكرت "إرنا" أن الجلسة حضرها أيضاً أمين مجلس صيانة الدستور أحمد جنتي، ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، ورئيس السلطة القضائية محسني إيجئي، وعدد من وزراء الحكومة.



ويتألف مجلس خبراء القيادة، المنوط به اختيار قيادات البلاد ومراقبة أدائها، من 88 رجل دين متنفذين، ومهمته الأساسية تسمية المرشحين المحتملين للمرشد الإيراني إذا تعذر عليه ممارسة مهامه. مدة ولايته ثماني سنوات، ويتم انتخاب أعضائه من قبل الشعب، بحسب وكالة "إرنا".



كانت الحكومة الإيرانية أعلنت الاثنين وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان، ومرافقين لهما إثر تحطم طائرة هليكوبتر كانت تقلهم خلال عودتها من خودافرين إلى تبريز بمحافظة أذربيجان الشرقية وسط ظروف جوية سيئة.



وأعلن المرشد الإيراني علي خامنئي تولي محمد مخبر إدارة السلطة التنفيذية للبلاد بعد وفاة رئيسي.





