انتخاب وزير قطري لرئاسة المؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة

الوكيل الإخباري- تم انتخاب علي بن صميخ المري، وزير العمل القطري، رئيسا للمؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة.



وجري انتخاب المري رئيسا لمؤتمر العمل الدولي بإجماع التصويت من ممثلي الحكومات ونقابات العمال وأرباب العمل المشاركين في المؤتمر والذي بدأ أعماله اليوم.



وتم ترشيح المري لرئاسة مؤتمر العمل الدولي بالإجماع من مجموعة الحكومات المشاركة في المؤتمر، وتحدث باسمها ممثلة حكومة ألمانيا وممثلة الاتحاد الأوروبي إلى جانب مجموعة العمال ومجموعة أرباب العمل.



ويتضمن جدول أعمال المؤتمر الذي يستمر حتى يوم الجمعة القادم، مناقشة تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية بشأن النهوض بالعدالة الاجتماعية، وتقرير عن أوضاع عمال الأراضي العربية المحتلة، وتقارير أخرى عن التلمذة الصناعية والمساواة بين الجنسين، والحماية الاجتماعية للعمال، وسبل تحقيق انتقال عادل نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئيا للجميع.



وأبرز مراقبون تولي الوزير المري رئاسة المؤتمر بعد أن كان انتخب نائبا للرئيس في أعمال دورة مؤتمر العمل الدولي للعام الماضي، باعتبار ذلك يتوج جهود قطر الإصلاحية في مجال حقوق العمال.



وبحسب المراقبين فإن التقدم الذي أحرزته قطر في مجال حقوق العمال وتحسين القوانين والأنظمة لديها على مدار السنوات جعلها في مكانة رائدة ومنحها الثقة لقيادة أهم مؤتمر حول العمل في العالم.

اضافة اعلان

روسيا اليوم