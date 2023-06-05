الإثنين 05-06-2023
الوكيل الاخباري

الوطني للأسرة يعقد ندوة عن حماية الأطفال في القوانين العربية

ختام بطولة مئوية الدولة بجامعة اليرموك

تربية مادبا تكرم المدارس المشاركة في برنامج جسور التعلم

بحث سبل التعاون بين اليرموك والسفارة التركية بعمان

بيان صادر عن المركز الوطني للأمن السيبراني

بدء عروض أيام الفيلم النرويجي بـ "كون-تيكي"

التنمية والتشغيل : 545 قرضا مستهدفا من قرار فصل الذمم وإعادة الجدولة

الضمان تعيد فتح باب جدولة السلف للمتقاعدين والمستحقين بشروط

الحنيفات: زيت الزيتون الأردني يعتبر من الأكثر طلباً على الموائد

أسعار الليرة الإنجليزي والرشادي في الأردن الاثنين

الإثنين، 05-06-2023 04:00 م

انتخاب وزير قطري لرئاسة المؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة

647dd6634236044b5b62f197


الوكيل الإخباري- تم انتخاب علي بن صميخ المري، وزير العمل القطري، رئيسا للمؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة.

وجري انتخاب المري رئيسا لمؤتمر العمل الدولي بإجماع التصويت من ممثلي الحكومات ونقابات العمال وأرباب العمل المشاركين في المؤتمر والذي بدأ أعماله اليوم.

وتم ترشيح المري لرئاسة مؤتمر العمل الدولي بالإجماع من مجموعة الحكومات المشاركة في المؤتمر، وتحدث باسمها ممثلة حكومة ألمانيا وممثلة الاتحاد الأوروبي إلى جانب مجموعة العمال ومجموعة أرباب العمل.

ويتضمن جدول أعمال المؤتمر الذي يستمر حتى يوم الجمعة القادم، مناقشة تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية بشأن النهوض بالعدالة الاجتماعية، وتقرير عن أوضاع عمال الأراضي العربية المحتلة، وتقارير أخرى عن التلمذة الصناعية والمساواة بين الجنسين، والحماية الاجتماعية للعمال، وسبل تحقيق انتقال عادل نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئيا للجميع.

وأبرز مراقبون تولي الوزير المري رئاسة المؤتمر بعد أن كان انتخب نائبا للرئيس في أعمال دورة مؤتمر العمل الدولي للعام الماضي، باعتبار ذلك يتوج جهود قطر الإصلاحية في مجال حقوق العمال.

وبحسب المراقبين فإن التقدم الذي أحرزته قطر في مجال حقوق العمال وتحسين القوانين والأنظمة لديها على مدار السنوات جعلها في مكانة رائدة ومنحها الثقة لقيادة أهم مؤتمر حول العمل في العالم.

اضافة اعلان

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
647de530423604521b261395 (1)

مستشار سابق عن خسائر أوكرانيا: لا تكذب يا زيلينسكي كل شيء واضح من الفضاء

647de66b4c59b754215174ff

10 مرشحين جمهوريين للرئاسة الأمريكية.. ترامب: كلما زاد العدد زاد المرح

647de0e24c59b749b66c465f

سوناك يستنكر احتجاج اللاجئين أمام أحد الفنادق وسط العاصمة لندن

647ddcfe423604416b597946

السعودية.. إقلاع أول رحلات طيران الرياض

200315

رئيس أوزبكستان يترشح لولاية جديدة

626341-638654361

أوكرانيا جنّدت عملاء داخل روسيا لتنفيذ هجمات بمسيَّرات

أخبار متعلقة
w

الشيخ تميم يهنئ أردوغان

6469de7c4236041c6a2fb9a0

أميرة قطرية تحدد الشخص الجالس على مقعد بلادها أثناء كلمة الأسد في قمة جدة

1684583599994

قطر تؤكد عدم تعرض دبلوماسييها لأي سوء نتيجة اقتحام سفارتها بالخرطوم

64687d794c59b70bb656f7e6

لماذا غادر أمير قطر القمة العربية فجأة؟

7976582_1684317286

قطر: لا نريد الخروج عن الإجماع بشأن عودة سوريا للجامعة العربية

368013_36_1684303702

قطر تدين اقتحام وتخريب السفارة الأردنية في الخرطوم