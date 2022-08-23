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انتشار جدري القرود في جميع أنحاء الولايات المتحدة

الثلاثاء، 23-08-2022 10:36 ص

انتشار جدري القرود في جميع أنحاء الولايات المتحدة

جدري


الوكيل الاخباري - ذكرت تقارير إعلامية أنه تم تسجيل إصابات بجدري القردة في جميع أنحاء الولايات الأمريكية الخمسين.

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وأفادت قناة "ABC News"، اليوم الثلاثاء، أنه تم تأكيد أول حالة إصابة في وايومنغ، التي ظلت حتى الآونة الأخيرة الولاية الوحيدة التي لم يكتشف فيها جدري القردة.


وأعلنت وزارة الصحة في ولاية وايومنغ تسجيل حالة إصابة لدى رجل بالغ في مقاطعة لارامي.


ووفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أصيب ما مجموعه 15433 شخصا بجدري القردة في الولايات المتحدة، معظمهم في ولايتي نيويورك (2910) وكاليفورنيا (2663).

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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