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الإثنين، 12-10-2020 10:47 ص

انتشار قوات الأمن في ساحات بغداد لوقف استهداف مطار العاصمة

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الوكيل الاخباري – انتشرت قوات الأمن العراقية في الساحات الفارغة للعاصمة بغداد بهدف الحد من استهداف مطارها بالصواريخ.

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 وصرح مصدر أمني، أمس الأحد، بأن "القوات الأمنية انتشرت في جميع الساحات الفارغة والتي تنطلق منها الصواريخ التي تستهدف الخضراء ومطار بغداد في عموم العاصمة وأطرافها".

وأضاف المصدر أن "أي استهداف على الخضراء أو المطار ستحاسب القوة الماسكة للمنطقة التي تنطلق منها الصواريخ".

وكانت وسائل إعلام عراقية قد أفادت، يوم الأحد 4 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بسقوط صاروخين بالقرب من مطار بغداد الدولي.


وسقط صاروخان من نوع كاتيوشا بالقرب من مطار بغداد الدولي في العاصمة العراقية، وأشار الإعلام العراقي إلى أن القصف الصاروخي استهدف القاعدة العسكرية الأمريكية بالقرب من مطار بغداد، الأمر الذي تسبب في إطلاق صافرات الإنذار داخل الميناء الجوي للعاصمة العراقية.


وكان القصف الصاروخي قبل الأخير على مطار بغداد الدولي قد وقع، يوم الأحد 20 سبتمبر/أيلول الماضي، حيث استهدف بصاروخ من طراز كاتيوشا.

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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