الإثنين 27-05-2024
الوكيل الاخباري
 

إصابة شاب خلال مواجهات مع الاحتلال في طوباس

بعد انتشاره بشكل واسع .. السير تكشف حقيقة فيديو اصطدام سيارة كهربائية بدون سائق في الاردن

الذهب يرتفع من أدنى مستوى في أسبوعين عالميا

وزارة الزراعة توضح بشأن أسعار الأضاحي لهذا العام

الأردن يعتبر قصف الاحتلال لمخيم نازحين في رفح جريمة حرب ويدعو للتصدي لها

يوازي لواء في الجيش .. الاحتلال يكشف عدد قتلاه ومصابيه منذ بداية حرب غزة

الدفاع الروسية تعلن إسقاط 12 مسيرة أوكرانية استهدفت غربي البلاد

أسعار الذهب في الاردن اليوم

صواريخ من لبنان تصيب مبنى في الجليل الأعلى بأضرار جسيمة

العفو الدولية تطالب بالتحقيق في 3 غارات إسرائيلية على قطاع غزة

الإثنين، 27-05-2024 10:36 ص

انتشار مرض خطير في اليابان!

66541aa44c59b74f0277e6b5


الوكيل الاخباري- أفادت قناة NHK التلفزيونية اليابانية أن مرض "تآكل الجسم" ينتشر بسرعة في اليابان، وأنه يسبب وفاة ثلث المصابين بسبب نخر الأنسجة وفشل أعضاء الجسم.

اضافة اعلان

 

وتسبب هذا المرض المكورات العقدية من المجموعة А، ولكن لم يحدد العلماء أسباب الزيادة في معدل الإصابات بعد، ولكنهم يشيرون إلى أن زيادة العدوى قد تكون مرتبطة برفع التدابير التقييدية التي تم تطبيقها خلال جائحة الفيروس التاجي المستجد.


ويوصي الخبراء للحماية من العدوى المحتملة بالاهتمام بالنظافة الشخصية وغسل اليدين بانتظام وارتداء الكمامات الواقية في الأماكن العامة. لأنه لم تدرس آلية الإصابة بالمرض الجديد، ولكنهم يعتقدون أن المكورات العنقودية يمكن أن تدخل إلى جسم الإنسان بسرعة من خلال الجروح.


ووفقا لبيانات المعهد الوطني الياباني للأمراض المعدية، بلغ عدد المصابين بهذا المرض منذ بداية عام 2024 وحتى 5 مايو 801 أي ما يزيد بمقدار 2.76 مرة مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6654167a4c59b71a7610cac5

الدفاع الروسية تعلن إسقاط 12 مسيرة أوكرانية استهدفت غربي البلاد

665401c14c59b7189564e5d5

قادة عرب يتوجهون إلى الصين

665407484c59b71a7610caba

استسلام 73 عسكريا أوكرانيا في قرية بيريستوفويه في خاركوف

66540f9f42360443204426ce

المعارضة الأرمينية تعلن العصيان المدني بدعوة من الأسقف غالستانيان

665411314c59b716b62ccd7d

خسائر بشرية كبيرة.. أعاصير مدمرة تجتاح ولايات أمريكية- فيديو

9PWggBmmqRMkTOt3naxTazaH9YwuHZjWDN3OCGfR

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أمير

أخبار متعلقة
ماهو-الكائن-الذي-يستطيع-التنبؤ-بالزلازل

سلسلة من الزلازل تضرب 3 دول امس