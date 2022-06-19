انتشار وباء معوي حاد في كوريا الشمالية

الوكيل الاخباري- ذكرت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية، الأحد، أن الحكومة أرسلت طواقم طبية وخبراء في مجال التقصي الوبائي إلى مقاطعة تكافح انتشارا لمرض معوي.



وحتى الآن، تلقت ما لا يقل عن 800 عائلة تعاني مما تصفه كوريا فقط بأنه "وباء معوي حاد" مساعدات في مقاطعة هوانغهاي الجنوبية.

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وتشير كلمة معوي إلى الجهاز الهضمي، ويقول المسؤولون في كوريا الجنوبية إنه قد يكون الكوليرا أو التيفود.



ويضع التفشي الجديد الذي تم الإعلان عنه لأول مرة يوم الخميس المزيد من الضغوط على الدولة التي تعاني من العزلة في الوقت الذي تواجه فيها نقصا حادا في الغذاء وموجة من حالات الإصابة بكوفيد-19.

سكاي نيوز