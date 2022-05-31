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الثلاثاء، 31-05-2022 10:15 ص

انتشال جثث جميع ضحايا تحطم الطائرة النيبالية

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الوكيل الاخباري- أعلن مسؤول نيبالي يوم الثلاثاء، انتشال جثث جميع الأشخاص الذين كانوا على متن طائرة تحطمت في سفح جبال الهيمالايا في نيبال قبل يومين.

ونقلت وكالة ”رويترز“ عن المتحدث باسم هيئة الطيران المدني النيبالية، ديو شاندرا لال كارنا، قوله ”انتشل رجال الإنقاذ جميع الجثث البالغ عددها 22 من موقع التحطم، بينهم 19 راكبا وثلاثة من أفراد الطاقم.

وكان ألمانيان وأربعة هنود و 16 نيباليا على متن الطائرة التي تحطمت بعد 15 دقيقة من إقلاعها من مدينة ”بوخارا“ السياحية، على بعد 125 كيلومترا غربي كاتماندو، صباح يوم الأحد.

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