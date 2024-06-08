السبت 08-06-2024
الوكيل الاخباري
 

توغل بري واسع لآليات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم النصيرات

التعاون الإسلامي تدين استهداف مدرسة تابعة لـ"الأونروا" في غزة

توقعات بانسحاب حزب غانتس من ائتلاف نتنياهو اليوم

مع قرب عيد الأضحى .. كيف تختار أضحيتك والفترة الحرجة للشراء

11 شهيدا وعشرات المصابين في قصف الاحتلال الإسرائيلي مدينة غزة ووسط القطاع

الاحتلال يدرس إعلان الأونروا منظمة إرهابية ردا على ضمه لقائمة العار

هبوط كبير على سعر الليرة الإنجليزية محليا اليوم

إسرائيل تبحث عن متطوعين للقتال بغزة عبر "واتساب"

شاهد: العرض الحي للدبابات في عمان

القسام تعلن عن عملية نوعية بواسطة صاروخ سام 7

السبت، 08-06-2024 10:12 ص

انتشال 11 جثة مهاجر غير شرعي من البحر قبالة سواحل ليبيا

6663f98e4236045e85795b31


الوكيل الاخباري- ذكرت منظمة "أطباء بلا حدود" أن سفينة إنقاذ خيرية انتشلت جثث 11 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا يوم أمس الجمعة بعد إنقاذ أكثر من 160 شخصا من قوارب قريبة من السواحل الليبية.

وذكرت المنظمة أن سفينة البحث والإنقاذ التابعة لها "جيو بارنتس" انتشلت 146 مهاجرا في عمليتين ثم عثرت على 20 آخرين في قارب منفصل. بينما انتشلوا أيضا 11 جثة رصدتها طائرة مراقبة وهي تطفو على سطح البحر.

اضافة اعلان

 

وقالت منظمة "أطباء بلا حدود" على حسابها في منصة "إكس": "لا نعرف السبب الدقيق لهذه المأساة، لكننا نعلم أن الناس ما زالوا يموتون في محاولة يائسة للوصول إلى بر الأمان. يجب أن تنتهي هذه المذبحة".

وقالت مجموعة "سي ووتش"، التي شاهدت طائرتها الجثث، إنها حاولت الاتصال بخفر السواحل الليبي للذهاب وانتشال الجثث، لكنها لم تتلق أي رد. وقالت في بيان "هذا ما يحدث في البحر الأبيض المتوسط، حتى عندما لا يراه أحد".

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
66641b284c59b75c1057a82b (1)

الجيش السوري ينهي الاحتفاظ والاستدعاء لفئة من العسكريين مع بداية يوليو القادم

6663ee644236045246487cf2

إخماد 22 حريقا في محافظة السويداء السورية

666407f24c59b777a8518025

سلطات القرم تخطط لتأميم ممتلكات 110 أشخاص من أثرياء أوكرانيا

66640e8e42360455f809c862

رئيس مجلس النواب الأمريكي يسعى لإقرار مشروع قانون لحماية ترامب

6663fcab4c59b746d45f30bc

الدفاع الروسية تعلن إسقاط مسيرة أوكرانية في شمال القوقاز

6663f95642360455f809c849

إغلاق بعض شواطئ فلوريدا بعد الإبلاغ عن هجومين لأسماك القرش

أخبار متعلقة
665b035e4c59b754d977ee76

ليبيا.. نفوق غامض لأعداد كبيرة من الإبل يستنفر الشرطة الزراعية

568295_6_1717135052

مجلس الأمن يصوت على التفويض بتفتيش السفن قبالة سواحل ليبيا

66518c554c59b73d3e0c231f

غرق مهاجر ووصول نحو 140 آخرين إلى اليونان

566023_4_1716448047

أمبري: هجوم صاروخي على سفينة تجارية قرب الحديدة

6648864d4236042fc919bab1

غرق سفينة في البحر الأسود طاقمها من السوريين والمصريين

س

هيئة بريطانية: تعرض سفينة لأضرار بعد استهدافها في البحر الأحمر