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الجمعة، 09-07-2021 09:14 م

ارتفاع عدد الضحايا إلى 78

انتشال 14 جثة من موقع انهيار المبنى في فلوريدا الأمريكية

تنتشال
من المصدر


الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الجمعة، عن ارتفاع حصيلة ضحايا حادث انهيار المبنى السكني بمدينة سيرفسايد في ولاية فلوريدا إلى 74 شخصا.

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وقالت عمدة مقاطعة ميامي دايت، دانييلا ليفين كافا، في مؤتمر صحفي، إن فرق البحث التي تعمل في موقع المبنى السكني المنهار عثرت الجمعة على 14 جثة أخرى، مضيفة أنه "تم تأكيد مصرع 78 شخصا"، كما ذكرت أن مصير 62 شخصا لا يزال مجهولا.

 

ووقعت مأساة انهيار المبنى السكني، الذي تم تشييده قبل 40 عاما في مدينة سيرفسايد قرب ميامي، صباح 24 يونيو، وكان يخضع لإصلاحات بعد مراجعة أجريت عام 2018 ووجدت ضررا إنشائيا كبيرا فيه.


ونشرت السلطات الأمريكية مساء 25 يونيو تقريرا صدر في أكتوبر 2020 عن الخبير الاستشاري في مجال الهندسة، فرانك مورابيتو، حيث لفت إلى اكتشافه أدلة على وقوع "أضرار هيكلية كبيرة" في بلاطة خرسانية تحت حوض السباحة في المبنى المؤلف من 13 طابقا، بالإضافة إلى التصدع والتفتت الواسع لأعمدة ودعائم وجدار مرآب السيارات تحت المبنى.

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

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