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السبت، 22-06-2024 04:40 م

انتقادات شديدة لزعيم حزب الإصلاح البريطاني بعد تصريحات بأن الغرب دفع روسيا لغزو أوكرانيا

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الوكيل الإخباري - تعرض نايجل فاراج زعيم حزب الإصلاح البريطاني المناهض للهجرة لانتقادات شديدة اليوم (السبت) بعد أن قال إن الغرب دفع بروسيا لغزو أوكرانيا.

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وفي مقابلة مع «بي بي سي» أمس (الجمعة) قال فاراج: «لقد تسببنا بهذه الحرب»، مضيفاً في نفس الوقت أنه «بالطبع خطأ» الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.


وقال رئيس الوزراء ريشي سوناك للصحفيين إن تصريحات فاراج «خاطئة تماماً ولا تصب إلا في مصلحة بوتين».


ويسعى فاراج، -وهو نائب سابق في البرلمان الأوروبي حاول الترشح لمجلس العموم سبع مرات وفشل في ذلك-، للحصول على مقعد عن كلاكتون في شرق إنجلترا في الانتخابات العامة الشهر المقبل.


ويحتل حزبه حالياً المركز الثالث في استطلاعات الرأي خلف الحزبين الرئيسيين، ولكن من المتوقع أن يحصل على عدد قليل من المقاعد.

 

الشرق الأوسط

 




 

 


 

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