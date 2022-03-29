انتهاء المفاوضات.. أوكرانيا توافق على وضع الحياد بشروط

الوكيل الإخباري-قالت السفارة الأوكرانية في تركيا اليوم الثلاثاء إن اجتماعاً بين المفاوضين الأوكرانيين والروس في إسطنبول انتهى.

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واستمرت المحادثات نحو أربع ساعات مع فترات راحة من حين لآخر.

وقال وفد التفاوض الأوكراني "سنوافق على وضع الحياد بشرط وجود ضمانات أمنية"، مشيرا إلى أن إسرائيل وتركيا وبولندا وكندا قد تكون من الدول الضامنة.



وأكد رئيس وفد التفاوض الأوكراني أن المحادثات مع الجانب الروسي ستتواصل خلال الفترة المقبلة.



بدوره، دعا وفد التفاوض الروسي كييف إلى معاقبة من ارتكب جرائم تعذيب بحق الأسرى الروس، مشيرا الى أن "محادثات اليوم مع أوكرانيا كانت بناءة".



وكانت المفاوضات بين الوفدين انطلقت صباح اليوم الثلاثاء لبحث سبل التوصل إلى توافق سياسي، على أمل أن تتوصل المشاورات للتوافق المطلوب لوضع حد للحرب الدائرة بالأراضي الأوكرانية منذ 24 فبراير الماضي، فيما أفادت أنباء أوكرانية بأنه "لم تحدث مصافحة" بين الوفدين.



وتوجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الوفدين الروسي والأوكراني في اسطنبول بالقول إن "للطرفين مخاوف مشروعة"، داعيا الجانبين إلى "وضع حد لهذه المأساة". وشدد أردوغان على أن "توسع الصراع ليس في مصلحة أحد"، مشيراً إلى أن إن إحراز تقدم في الاجتماع سيمهد الطريق لعقد اجتماع بين زعيمي البلدين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.



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