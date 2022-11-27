الأحد 27-11-2022
الوكيل الاخباري

حماية المستهلك: تظليل وغش وخداع في الجمعة البيضاء

انخفاض أسعار تذاكر الطيران في روسيا

ضبط ١٠ آلاف حبة كبتاجون وكيلو غرام من الكريستال المخدر على حدود جابر

روسيا تختبر سفينة حربية مجهزة بصواريخ كاليبر

زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب جزر الكوريل دون أن يتسبب في خسائر

المناصير تنفي صحة إعلانات حول توزيع هدايا وجوائز

130 مليون دولار من البنك الأوروبي لإنشاء مجلس أعلى للأمن الغذائي في الأردن

وظائف شاغرة في المؤسسة الاستهلاكية المدنية - رابط التقديم

التعليم العالي: اعلان نقاط طلبات المنح والقروض الجامعية الاسبوع القادم

وفاة واصابتان بـ 3 حوادث دهس منفصلة خلال عطلة نهاية الاسبوع

الأحد، 27-11-2022 11:04 ص

انخفاض أسعار تذاكر الطيران في روسيا

638310814c59b712170730aa


الوكيل الاخباري- تدل نتائج دراسة أجرتها إحدى خدمات التذاكر، أن متوسط تكلفة تذاكر الطيران من روسيا إلى مصر لفصل الشتاء القادم انخفض بنسبة 66,5%، وإلى تركيا - بنسبة 46,7% مقارنة بخريف العام الجاري.

اضافة اعلان

 

وقال الخبراء: "وقع أكبر تغير في أسعار السفر إلى منتجع الغردقة المصري: يمكن شراء تذاكر الطيران إلى أحد أكثر المنتجعات المصرية شهرة أرخص بنسبة 66,5%، مما كانت عليه في الخريف (متوسط تكلفة الرحلة لشخص واحد يبلغ 32 ألف روبل). انخفضت تكلفة تذكر السفر إلى اسطنبول بمقدار النصف تقريبا (46,7%) فيمكنك السفر إلى واحدة من أكثر المدن شعبية في تركيا في الشتاء القادم مقابل 18.1 ألف روبل".

وتدل معلومات الخدمة على أن أسعار تذاكر السفر إلى تل أبيب لفصل الشتاء القادم انخفضت بنسبة 45,5%، إلى 30,2 ألف روبل، وإلى أنقرة - بنسبة 40,4% أي إلى 34,1 ألف روبل. كما انخفضت أسعار الرحلات إلى دبي - بنسبة %37,7%، لتصل إلى 32,3 ألف روبل، وإلى يريفان - بنسبة 33,5% حتى 12.5 ألف، وإلى تبليسي - بنسبة 32,9%، حتى 29,5 ألف روبل، وإلى بشكيك - بنسبة 23% حتى 15.3 ألف روبل.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
638312384c59b72aec6865f6

سياسي فرنسي يطالب ماكرون وبايدن بالضغط على زيلينسكي لإعادة الأموال الأوروبية

6380c0a04c59b77784279a28

روسيا تختبر سفينة حربية مجهزة بصواريخ كاليبر

6383027c4236042b14285008

زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب جزر الكوريل دون أن يتسبب في خسائر

Elq7rIUX0AAePoi

ماكرون: الدول الأضعف يجب ألا تدفع ثمن الحرب

6382ee2a4c59b72a89563a32

الجمعة السوداء في الولايات المتحدة تسجل رقما قياسيا للمبيعات عبر الإنترنت

6382f7d442360445f261cbee

مقتل شخص وإصابة 5 آخرين بإطلاق نار في جورجيا الأمريكية

أخبار متعلقة
طيارة٢

دولة عربية وحيدة ضمن أفضل وجهات السفر حول العالم لعام 2023