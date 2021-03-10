الأربعاء 10-03-2021
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الأربعاء، 10-03-2021 09:16 م

انخفاض شديد.. كم يبلغ عدد السجناء في أمريكا؟

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الوكيل الاخباري - انخفضت نسبة الأمريكيين المحتجزين في السجون المحلية، التي يودع بها الأشخاص الذين ينتظرون المحاكمة أو يقضون عقوبات على جرائم بسيطة، إلى أدنى مستوى لها منذ 3 عقود في العام الماضي.

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وقالت وزارة العدل الأمريكية، في تقرير اليوم الأربعاء، إن عدد النزلاء في السجون الأمريكية انخفض بمقدار 185400 شخص في يونيو/ حزيران من عام 2020 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بتراجع نسبته 25%، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

 

تعني هذه البيانات أن عدد السجناء انخفض من 741600 شخص إلى 556200 شخص. لم تشمل البيانات السجون الأكبر التي تخضع لسلطة الولايات أو الحكومة الفيدرالية، والتي يقضي بها الأشخاص عقوباتهم على الجرائم الأكثر خطورة، أو أشكال أخرى من الحبس مثل مراكز احتجاز المهاجرين.


ويتماشى هذا الاستنتاج إلى حد كبير مع نتائج تحقيق أجرته رويترز العام الماضي وثق محاولة لاحتواء الوباء من خلال تقليص عدد الأشخاص المحتجزين في السجون الأمريكية بشكل مفاجئ.


بين فبراير/ شباط ومايو/ أيار، انخفض عدد الأشخاص في 471 من أكبر السجون المحلية في البلاد بمقدار 100 ألف شخص، حيث أطلقت السلطات سراح بعض السجناء وتوقفت إلى حد كبير عن حبس الأشخاص بسبب جرائم منخفضة المستوى.


وجدت وزارة العدل أن عدد الأشخاص المسجونين بسبب الجنح انخفض بنسبة 44% بين عامي 2019 و2020. وعموما، وصل معدل حجز الأفراد الأمريكيين في السجون المحلية إلى أدنى مستوى له منذ عام 1990.

 

سبوتنيك

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