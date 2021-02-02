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الثلاثاء، 02-02-2021 10:42 ص

انخفاض شعبية بايدن منذ توليه الرئاسة

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الوكيل الاخباري - أظهر استفتاء لشعبية الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، انخفاض شعبيته مقارنة بأيامه الأولى لتوليه منصبه.

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ففي استفتاء أجراه موقع Hill بالتعاون مع شركة HarrisX، يومي 28 و29 يناير/كانون الثاني، أظهر انخفاض شعبية بايدن بنسبة نقطتين مئويتين عن فترة تسلمه للسلطة.


وأظهر الاستطلاع أن 61 % من الناخبين يوافقون على عمل بايدن كرئيس، بينما كان مستوى التأييد للرئيس الجديد 63% في استطلاع 21-22 يناير فور تنصيبه.


ويلاحظ أيضا أنه خلال الأسبوع، انخفض مستوى الدعم لبايدن بين الجمهوريين بست نقاط مئوية، لكن تقييم الديمقراطيين لقراراته لم يتغير.


تم إجراء الاستطلاع عبر الإنترنت في 28-29 يناير، وشارك فيه 945 شخصا، وبلغت نسبة الخطأ 3.19 نقطة مئوية. 

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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