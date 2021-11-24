انخفاض طلبات إعانة البطالة الأمريكية لأدنى مستوى منذ 52 عاما

الوكيل الإخباري- تراجعت أعداد الأمريكيين من طالبي إعانات البطالة الأسبوع الماضي لأدنى مستوياتها منذ ما يزيد على 50 عاما، وذلك بعد حالة الركود التي نجمت عن تفشي جائحة كورونا العام الماضي.



وتراجعت طلبات إعانات البطالة بما يعادل 71 ألف طلب لتبلغ 199 ألفا، في معدل هو الأدنى منذ منتصف نوفمبر 1969 وهذا الانخفاض كان أكبر بكثير مما توقعه خبراء الاقتصاد.



كما انخفض متوسط طلبات الإعانات على مدى أربعة أسابيع، والذي يخفف من حدة الصعود والهبوط الأسبوعي بمقدار 21 ألف طلب، ليتجاوز بهامش طفيف، 252 ألف طلب إجمالا، في أدنى مستوى منذ منتصف مارس 2020 عندما تبدت تداعيات الجائحة على الاقتصاد جلية.



ومنذ تجاوزت طلبات إعانات البطالة حاجز 900 ألف طلب مطلع يناير الماضي، تراجعت الطلبات بشكل مطرد باتجاه مستوى ما قبل الجائحة والذي كان يبلغ نحو 220 ألف طلبا أسبوعيا.



وتعد طلبات إعانات البطالة أحد المؤشرات الأساسية على نسب تسريح العمالة.

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المصدر: روسيا اليوم