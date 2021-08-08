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الأحد، 08-08-2021 08:42 ص

اندلاع حرائق بغابات في تونس

تونس


الوكيل الإخباري - شهدت تونس، أمس السبت، اندلاع حرائق هائلة بجبل عين الدالية في عمادة سيدي عامر التابعة لمعتمدية بنزرت الجنوبية .

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وقالت قناة "نسمة" التونسية إن النيران أتت على مساحة مقدرة بأكثر من 30 هكتار من الغابات بالجبل، كما ساهمت الرياح مع إرتفاع درجات الحرارة في وصول النيران إلى منطقة الحمامدية بالمنطقة و المجاور للجبل.


وتسببت الحرائق في خسائر  للفلاحين متمثلة في أكثر من 100 بيت نحل وعدد من أشجار الزيتون وحوالي 100 وحدة أعلاف مجففة "قرط".


ونجحت الجهود في منع وصول الحريق إلى المنازل بعد أن تدخل مركز غابات تسكراية التابع للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ببنزرت بعربتي إطفاء وعدد من أعوانه تلته وحدات الحماية المدنية بعربتي إطفاء.


من جانبها، تحولت وحدات الحرس الوطني ببنزرت الجنوبية على عين المكان للمعاينة وتعهدوا بفتح تحقيق في الغرض للوقوف على ملابسات الحريق الذي ماتزال أسبابه مجهولة.


في سياق متصل، أجلت السلطات المئات بالقوارب من جزيرة قريبة من العاصمة اليونانية أثينا، يوم الجمعة الماضي، مع انتشار حرائق الغابات لليوم الرابع، بينما تتوقع خدمات الطوارئ رياحًا قوية واستمرار درجات الحرارة المرتفعة.
وأجلت قوارب خفر السواحل بمساعدة قوارب سياحية 631 شخصا منذ وقت متأخر، مساء أمس الخميس، مع انتشار الحرائق في منطقة واسعة من غابات الصنوبر منذ الثلاثاء ووصولها حتى ساحل البحر.


وقال مسؤول بخفر السواحل إنه تم نقل الجميع بأمان، مضيفا أن الدوريات البحرية مستمرة تحسبا لأي طوارئ.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

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