اندلاع حريقين في الكويت - فيديو

الوكيل الإخباري - أفادت وسائل إعلام كويتية يوم الأربعاء بأن حريقا اندلع في رافعة بمنطقة الري، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من المكان.

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وقالت إن فرق إطفاء الشويخ الصناعية في الكويت توجهت إلى مكان الحريق للسيطرة على عليه.



كما تمكنت فرق الإطفاء فجر اليوم من إخماد حريق اندلع في سكراب النعايم الكائن على طريق السالمي.



وأوضحت إدارة العلاقات العامة في قوة الإطفاء أن غرفة العمليات وجهت فرق الإطفاء من مراكز الشقايا والجهراء الحرفية وكاظمة والإسناد للتعامل مع الحريق الذي نشب في عدد من سيارات السكراب بمساحة 1000 متر مربع تقريبا.



وأضافت أن فرق الإطفاء قامت بمحاصرة الحريق وتمكنت من السيطرة عليه و إخماده من دون وقوع إصابات.

وأشارت إلى أن فرق التحقيق باشرت عملها لمعرفة أسباب الحادث.

روسيا اليوم