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السبت، 15-01-2022 02:47 م

اندلاع حريق ضخم بمصنع كيماويات في ولاية نيوجيرسي الأميركية -فيديو

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الوكيل الإخباري-أصدرت سلطات مدينة باسيك في ولاية نيوجيرسي الأمريكية إنذارا إلى الأفراد بسبب حريق هائل اندلع في مصنع كيماويات.

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وأكدت شبكة "سي إن إن" اليوم السبت أن فرق الإطفاء تكافح الحريق الذي يمكن رؤية ألسنته من مسافة عدة كيلومترات عن مصنع "كوالكو" للكلورين.

 

 


وصرح مدير إدارة الإطفاء في نيوجيرسي ، باتريك ترينتاكوست، في تصريح مسجل من موقع الحادث بأن أحد رجال الإطفاء أصيب بالحطام في الوجه خلال مكافحة الحريق ونقل إلى المستشفى.


ولفت ترينتاكوست إلى أن المبنى كان خاليا من الناس عندما اندلع الحريق، مضيفا أن جزء كبيرا من المبنى حيث نشبت النيران انهار.


وأكد المسؤول وجود كميات من الكلور داخل جزء من المبنى، مرجحا أن الوضع "تحت السيطرة حاليا على ما يبدو"، وتابع: "سنراقب الوضع أيضا طوال الليل لكننا بالتأكيد بعيدين كل البعد حاليا عن السيطرة على الحريق".



بدوره، حث رئيس بلدية باسيك، هيكتور لورا، في رسالة مسجلة في "فيسبوك"، السكان على الابتعاد عن موقع الحادث وإبقاء نوافذهم مغلقة، مؤكدا أن رجال الإطفاء يقيمون الوضع حاليا.


كما بادرت السلطات بإجلاء سكان المنازل القريبة من المصنع.
وتقع باسيك التي يبلغ عدد سكانها نحو 70 ألف شخص على بعد 12 ميلا (قرابة 20 كلم) عن مدينة نيويورك.

روسيا اليوم

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