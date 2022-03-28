اندلاع حريق ضخم بمطار الكويت الجديد -فيديو

الوكيل الإخباري- أعلنت قوة الإطفاء العام الكويتية اليوم الإثنين ، ان ست فرق من القوة سيطرت على حريق اندلع في مبنى مشروع المطار الجديد 2T واقتصرت الأضرار على الماديات.

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وأوضحت ادارة العلاقات العامة والاعلام ب" الاطفاء" في بيان صحفي ان الحريق اندلع في تمام الساعة الخامسة والنصف صباحا وتوجهت فرقها للتعامل مع الحادث.

وأضاف البيان أن الحريق اندلع في السرداب والدور الأرضي وطال جزءا من الدور الأول مبينا ان فرق الإطفاء سارعت الى احتوائه واحكام السيطرة عليه حيث كانت هناك مواد انشائية مخزنة خاصة بالمشروع ومعدات للمبنى.

وبين ان الحادث لم يتسبب بوقوع أي خسائر بشرية وأسفر فقط عن أضرار مادية يجري حصرها مع فتح تحقيق بالحريق لمعرفة أسبابه.

وتداول رواد مواقع التوصل الإجتماعي ، على تويتر ، مقاطع فيديو للحادث .



حريق هائل في مبنى مطار عاجل :-حريق هائل في مبنى مطار #الكويت الدولي الجديد تحت الإنشاء..وجاري التعامل مع الحريق من قبل عدد كبير من فرق الإطفاء pic.twitter.com/SGUcu7DQce March 28, 2022

وكالة الانباء الكويتية