اندلاع حريق ضخم داخل إحدى المكتبات الهامة بجامعة بغداد

الوكيل الاخباري - اندلع حريق ضخم، اليوم الجمعة، داخل إحدى المكتبات الرئيسية والتي تحتوي على كتب ومخطوطات وبحوث ودراسات ثمينة بجامعة بغداد.

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وحسب بيان مديرية الدفاع المدني العراقي، اندلع الحريق داخل المكتبة الرئيسية في الطابق الثاني لمبنى كلية التربية الرياضية داخل جامعة بغداد في منطقة الجادرية.

وأضاف البيان أن "رجال الإطفاء نجحوا في السيطرة على الحريق واحتواء النيران وانقاذ المكتبة وكتبها الثمينة ومخطوطاتها والبحوث والدراسات وما تحتوي من أثاث بوقت قياسي، قلل الخسائر المادية إلى أدنى حد ممكن".



وأثنى البيان على كفاءة ومهنية رجال الإطفاء في إخماد النيران وإنقاذ المكتبة دون حدوث إصابات أو خسائر بشرية.

كما أكد البيان فتح تحقيق في الحادث لتحديد أسباب اندلاع الحريق وملابساته.

سبوتنيك