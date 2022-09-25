اندلاع حريق ضخم في باريس - فيديو

الوكيل الإخباري - يكافح رجال الإطفاء في باريس حريقا اندلع اليوم الأحد، بمستودع في سوق منتجات ضخمة تزود العاصمة الفرنسية والمنطقة المحيطة بها بالكثير من طعامها الطازج وتعد الأكبر من نوعها في العالم.

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وأظهرت لقطات تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي للحريق في سوق رونجيس، عمودا من الدخان الداكن يتصاعد عاليا في الهواء.



وحث رجال الإطفاء الناس على الابتعاد عن المنطقة الواقعة جنوب باريس أثناء مكافحة الحريق.



ولم ترد حتى اللحظة معلمات عن سقوط ضحايا في الحادث.

NOW - Rungis, the largest wholesale fresh produce market in the world, is on fire in Paris. pic.twitter.com/q3tstd8wd6 September 25, 2022

RT



