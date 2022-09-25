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الأحد، 25-09-2022 03:58 م

اندلاع حريق ضخم في باريس - فيديو

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الوكيل الإخباري - يكافح رجال الإطفاء في باريس حريقا اندلع اليوم الأحد، بمستودع في سوق منتجات ضخمة تزود العاصمة الفرنسية والمنطقة المحيطة بها بالكثير من طعامها الطازج وتعد الأكبر من نوعها في العالم.

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وأظهرت لقطات تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي للحريق في سوق رونجيس، عمودا من الدخان الداكن يتصاعد عاليا في الهواء.


وحث رجال الإطفاء الناس على الابتعاد عن المنطقة الواقعة جنوب باريس أثناء مكافحة الحريق.


ولم ترد حتى اللحظة معلمات عن سقوط ضحايا في الحادث.

 


 

RT

 




 

 


 

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